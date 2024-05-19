國民黨質疑律師全聯會、北律 配合特定政治立場

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（中央社記者王承中台北19日電）立法院審國會職權修法，台北律師公會、全國律師聯合會皆發聲明譴責。國民黨副發言人康晉瑜今天表示，社會期待律師公會應較一般國民有更高的法學素養與事實查證能力，然而公會聲明卻配合特定政治立場與風向起舞，不禁懷疑是否有政治力介入。

台北律師公會18日發布聲明指出，5月17日，立法院多數陣營就立院職權行使法、刑法藐視國會罪、花東交通3項總額逾新台幣2兆元的特別條例等案，於未經實質討論、欠缺程序正義的情形，以人數優勢強行表決通過部分條文，深表遺憾。全國律師聯合會也發出聲明呼籲，立法院應實質討論、審議，切勿以黨派之私而破壞民主憲政的運作。

國民黨發言人楊智伃、副發言人康晉瑜今天發布新聞稿，楊智伃指出，台北律師公會與全國律師聯合會皆提及程序、審議的重要性，然而舉手表決符合立法院議事規則，國民黨版的法案逕付二讀更符合立法程序，過程通過3場公聽會、1場專報，反而是民進黨團於逐條審查時提出40次散會動議。

楊智伃表示，台北律師公會在聲明提及17日立法院會處理「花東交通三項草案」更是公然說謊，不僅「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」未及討論，其中「國道六號東延花蓮建設特別條例」更是尚未排入討論案中。

楊智伃指出，且這三項草案皆是法律案，未有預算編列，新台幣2兆元的數字金額更是特定政治立場人士的估算，相關聲明幾乎昧於事實，讓人瞠目結舌。

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康晉瑜則表示，社會期待律師公會應較一般國民有更高的法學素養與事實查證能力，然而兩則聲明卻配合特定政治立場與風向起舞。現任全國律師聯合會理事長是前民進黨立委尤美女，其政治立場鮮明，台北律師公會與全國律師聯合會摒棄法學素養、事實查證，令人不禁懷疑是否有政治力介入。

康晉瑜指出，尤美女在擔任立委期間曾在民國102年、105年兩度領銜提案修正「立法院職權行使法」增加國會聽證調查權。可是全國律師聯合會聲明卻指責立法院擬「強行」通過「立法院職權行使法」，令人感嘆尤美女是否忘記自己當初對於國會改革的初衷。呼籲尤美女能回歸審議事實與國會改革初衷，別依照政治立場發聲明配合演出。（編輯：黃國倫）1130519