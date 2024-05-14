國民黨：朱立倫出席就職典禮與否 不存在交換條件

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（中央社記者王承中台北14日電）國民黨發言人楊智伃今天表示，黨主席朱立倫是否出席520總統就職典禮，跟任何條件無關，從頭到尾都不存在國民黨以撤告作為出席的交換條件；行政院副院長鄭文燦接二連三、顛倒是非的急躁發言，有失格局。

外傳朱立倫不願出席520就職典禮的原因，是因為被鄭文燦提告妨害名譽。鄭文燦今天說，為了台灣民主政治往好的方向發展以及政治和諧，他決定主動撤告。

國民黨發言人楊智伃透過新聞稿表示，朱立倫是否出席520就職典禮，取決於執政黨是否有意願營造友善的對話氛圍。然而鄭文燦接二連三、顛倒是非的急躁發言，有失行政院副院長的格局，更讓人擔憂民主政治要如何共織向前，呼籲賴清德出來明確表態與表率，負起責任實際進行朝野對話。

楊智伃表示，從頭到尾都不存在國民黨以司法條件作為撤告的交換條件，不知鄭文燦今天頻頻出面回應且顛三倒四的言論從何而來。過去在鄭文燦擔任桃園市長期間的所作所為，都可受公評，國民黨作為在野黨，監督執政當局也都經得起考驗，然而在法院判定不起訴後，鄭文燦再提自訴的窮追猛打、追殺在野黨主席的作為，民眾沒辦法接受。

楊智伃指出，此案在法院判定不起訴之後，鄭文燦再提自訴、又再撤回，就是誣告濫訴，甚至浪費司法資源。

楊智伃表示，鄭文燦發現風向不對後，急於誣賴國民黨民代與黨主席，缺乏行政院副院長格局，更讓人質疑未來如何扮演好海基會董事長，替人民處理兩岸溝通的工作。（編輯：翟思嘉）1130514