鄭文燦：為政治和諧與民主發展 主動撤告朱立倫

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（中央社記者葉臻桃園14日電）外傳國民黨主席朱立倫不願出席總統就職典禮的原因，是因爲被行政院副院長鄭文燦提告妨害名譽。鄭文燦今天說，為了台灣民主政治往好的方向發展及政治和諧，他決定主動撤告。

朱立倫昨天證實收到總統當選人賴清德520就職典禮的邀請函，但對於是否出席仍未鬆口。有媒體報導，外傳朱立倫收到邀請函同時，也收到鄭文燦提告妨害名譽自訴案的訴狀，成為不願出席總統就職典禮的原因之一。

鄭文燦今天至桃園市視察大樹林滯洪池，接受媒體聯訪時被問及此事。他說，昨天接受中國時報的訪問時，記者問他，朱立倫的左右手說因為有選舉的訴訟，因此決定不出席520就職典禮，如果他能夠撤告，朱立倫會安排出席。

鄭文燦說，因為記者這樣問，他就說，如果要用這個做理由的話，他願意撤告；為了表示對於台灣的民主政治往好的方向前進，也是為了政治和諧，他主動撤告。

鄭文燦說，選舉訴訟涉及當事人的權利，每一個人都有權利捍衛自己的清白，這是基本的司法制度，是否出席就職典禮是民主政治的展現，也是政黨領導者的智慧，一碼歸一碼，希望台灣的政治要往好的方向發展，競爭歸競爭，風度歸風度，這是必要的，所以他決定主動撤告。

媒體也問，未來轉任海基會董事長後，如果有機會，是否願意率團前往中國大陸，打開目前兩岸的僵局；赴中國大陸的「禁團令」是否有機會在5月底前解除。

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鄭文燦說，能否春暖花開要看雙方互動的結果，善意互動、對等互惠，是基本的前提，希望能夠回到健康有序的交流，不論是觀光交流或者人員交流，尤其是能夠在這個制度性的協商基礎之上往前走，讓兩岸關係能夠更和平、穩定、對等、互惠，是大家共同的期待。

針對前民進黨立委何志偉內定為新任總統府副秘書長，鄭文燦說，何志偉過去擔任立委期間，對於外交事務就非常關注，特別是台美之間的交流，以及各國的國會外交工作，相信何志偉在職務上會好好表現。（編輯：李錫璋）1130514