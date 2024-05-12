盧秀燕將出席520總統就職典禮 鄭文燦稱讚她理性認真

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（中央社記者葉素萍台北12日電）520總統副總統就職典禮將屆，藍營縣市長是否出席引發關注。台中市長盧秀燕確定參加，行政院副院長鄭文燦今天出席活動時稱讚盧秀燕非常理性、認真，而且也是政績受到肯定的市長。

鄭文燦今天出席「2024國際蔬食文化節-蔬福生活-國定佛誕節浴佛祈福法會」，與台北市長蔣萬安一同參與浴佛祈福儀式。

鄭文燦致詞表示，主辦單位「人間福報」、中華福報生活推廣協會已連續16年舉辦國際蔬食文化節，成功推動更環保、有機的理念，讓台灣的蔬食文化躍上國際焦點，締造非常大的成就，不論素食主義者或蔬食主義者只要來到台灣，就可享受亞洲最好蔬食文化，也向全世界展現台灣蔬食文化軟實力。

他指出，每年舉辦的國定佛誕節浴佛祈福法會，則能洗滌人心，讓眾人放下許多煩惱、牽絆，使心靈更透徹。佛光山開山宗長星雲大師曾說：「有佛法就有辦法」，他認為這句話的用意是在勸世人放下自我執念，才能獲得真正的智慧，每個人如能從繁忙的生活中尋求片刻心靈的平靜，就能獲得新的生命體悟。

鄭文燦說，他去年也曾參加國際蔬食文化節活動，當時有許多耕耘蔬食文化、推動地方創生、小農經濟及文創產業的團隊設攤展示，而今年展場內共有400個攤位共襄盛舉，祝福今年國際蔬食文化節圓滿成功，讓世界看見台灣推動蔬食文化的力量。

另外，盧秀燕確定出席520就職典禮，鄭文燦日前曾與盧秀燕一起吃酸菜白肉鍋，媒體今天詢問鄭文燦，兩人吃火鍋時是否談及出席520就職典禮一事。

鄭文燦表示，盧秀燕是非常理性、認真，而且也是政績受到肯定的市長，當時是促銷台中市的美食文化，並沒有談到520是否出席就職典禮。（編輯：蘇志宗）1130512