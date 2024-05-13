朱立倫收到賴清德就職邀請函 未鬆口是否出席

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（中央社記者王承中台北13日電）國民黨主席朱立倫今天證實已收到總統當選人賴清德520就職典禮的邀請函，但對於是否出席，仍未鬆口。朱立倫表示，民進黨願意展開心胸，大家都願意慶賀賴清德就任，但如果民進黨執意摧毀在野黨，不管是誰去參加就職典禮，也無法讓朝野和解。

朱立倫今天上午前往國民黨智庫、國家政策基金會，出席中華民國國家安全戰略發表會。

對於是否會出席總統當選人賴清德520就職典禮，朱立倫在會後受訪表示，10日下班前已經收到邀請函，感謝總統府的邀請，但朝野合作不會取決於是否參加典禮，關鍵在於是否有誠心讓台灣政治走向良性循環，還是要惡意毀滅。

朱立倫指出，從1月13日總統大選投票至今，剛好滿4個月，但看到民進黨面對在野黨卻是發動戰狼式的毀滅戰法，不管是要摧毀國民黨立院黨團，消耗國民黨戰力，甚至在地方用提告、罷免等威脅方式，對付國民黨籍的縣市首長。

朱立倫呼籲，賴清德做為民進黨主席並即將就任總統，請用正面的方式讓台灣政治向上提升，國民黨不斷釋出善意，包含提出各項福國利民的法案，都是基於國家利益及全民主張，希望民進黨能夠展開心胸。

朱立倫說明，只要民進黨願意展開心胸，大家都願意慶賀賴清德就任，但如果民進黨執意摧毀在野黨，不管是誰去參加就職典禮，也無法讓朝野和解，呼籲民進黨、賴清德用正面的方式來回應社會的期待，希望賴清德出面講幾句話。

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媒體詢問，前總統陳水扁、總統蔡英文上任前都有拜會在野黨主席，但賴清德至今仍未有動作。朱立倫強調，國民黨願意讓中華民國更好，用最大的誠意、耐心，國家目標、國家利益超過一切，大家都願意讓台灣政治走向良善，唯獨民進黨還想走全面獨霸的政黨政治，這非台灣之福。

對於戰鬥藍將力挺國民黨立委徐巧芯，朱立倫回應，徐巧芯是國民黨重要戰將，只要行為是為國家好、民眾好，國民黨一定全力力挺到底，希望網軍、側翼不要再惡意攻擊，社會絕對不能接受試圖破壞個人隱私及傷害家人的舉動，國民黨絕對力挺徐巧芯到底。（編輯：張若瑤）1130513