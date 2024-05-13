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藍委提國家安全戰略法 朱立倫盼朝野共同支持

2024/5/13 12:52
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（中央社記者王承中台北13日電）國民黨立委陳永康提「國家安全戰略法」，國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨是最負責的政黨，一切以國家利益、國家安全為最高目標，盼朝野共同支持，也呼籲民進黨應敞開心胸，不要因在野黨提出就杯葛，共同為中華民國而努力。

國民黨立委陳永康今天在國民黨智庫召開「國家安全戰略法」草案發布記者會，朱立倫在致詞時表示，國民黨是最負責的政黨，一切以國家利益為最高目標，一切以國家安全為最重要考量，民進黨不必忙於貼標籤，希望朝野共同支持「國家安全戰略法」。

朱立倫指出，民進黨不要每天只思考如何消滅國民黨、如何取得政治權力，應該思考國家最高利益。基於國家最高利益，呼籲民進黨應該支持「國家安全戰略法」，民進黨應敞開心胸，不要因為在野黨提出就全面杯葛，共同為中華民國國家利益及國家安全而努力。

陳永康表示，在瞬息萬變的國際情勢，如果沒有國家安全戰略，會產生資源分配不均、策略不會同調、跨部協調困難、法制不夠周延、努力不能同步、政策難以連續等問題，這些風險、模糊及不確定性最後結果是產生危機。

陳永康指出，制訂「國家安全戰略法」的目的在於從「思維路徑」及「預算路徑」面先予串接，再於「評估考核路徑」加以跟進，最終創造一個良性循環，兼顧「變」與「常」的國家安全戰略需求。

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陳永康表示，中共對台四路並用，像蟒蛇一樣愈纏愈緊， 對台兩棲進犯則是最後手段，現在是在消耗台灣的民心士氣及軍事戰力，但中共在短期還不會打台灣，目前採取桶箍式戰法。

朱立倫指出，國民黨是最負責任、專業能力最高、最能在國家安全領域擘劃藍圖的政黨，國家安全必須依據嚴謹的方法論，不能任由意識形態左右。國民黨身為國會最大黨，必會善盡其職，透過施政監督及預算把關，成為國家安全的中流砥柱。（編輯：黃國倫）1130513

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