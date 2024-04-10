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曾邀統神傳授空戰技能遭質疑 國民黨：不要政治化

2024/4/10 17:21
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（中央社記者劉冠廷台北10日電）電競主播「亞洲統神」張嘉航近日評論藝人黃子佼持有未成年不雅片，引發爭議，國民黨近期開辦群賢戰鬥營，傳出曾邀統神傳授空戰技能，引發民進黨質疑。國民黨今天表示，應該把專注力放在修法上，而不是跟民進黨一樣，透過政治口水把這些事政治化。

電競主播「亞洲統神」張嘉航近日評論藝人黃子佼持有未成年不雅片，爭議言論引發撻伐，民進黨發言人吳崢則質疑，國民黨近期才邀統神傳授空戰技能，「真是令人毛骨悚然」。

李彥秀今天下午在國民黨中常會後，被問到國民黨是否會繼續與統神合作，她未正面回應，只表達對於兒少性剝削相關議題，衛福部不否認近年來有更多兒少被性剝削的影片上架，國民黨拒絕網路任何口水，務實在修法、制度做更多調整，國民黨團與立委提出修法版本工作，才是具體努力的方向。

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國民黨發言人楊智伃則表示，統神在網路及年輕人領域的確有其影響力，青年團也有與統神接觸合作，也有邀請上節目，這次從兒少法、性剝削、性暴力到兒虐案件，國民黨認為，應該把專注力放在修法上，而不是跟民進黨一樣，透過政治口水把這些事政治化、或是淪為政黨之間的鬥爭，這並非全民樂見，相信接下來朝野黨團會共同合作，盡快完成修法。

至於國民黨是否會譴責統神，楊智伃指出，希望大家針對解決兒虐、兒少性侵害等問題，有更多的修法討論，而不是變成政治攻防或政治口水。（編輯：張若瑤、蘇龍麒）1130410

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