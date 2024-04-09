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傳中國擬邀朱立倫訪問 國民黨：有出訪規劃會公布

2024/4/9 14:24（4/9 14:49 更新）
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國民黨主席朱立倫。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北9日電）傳中國有意邀請國民黨主席朱立倫在520後率團訪中，國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，朱立倫向來關注兩岸及美方交流，如有任何出訪規劃，一定會跟大家報告，各界不需要有太多揣測。

鏡週刊今天報導，北京涉台消息人士透露，中國有意邀請國民黨主席朱立倫率黨籍立委，在民進黨總統當選人賴清德上任後訪問中國，且不只對國民黨招手，也向民眾黨遞出類似邀約，但遭拒絕。

國民黨副秘書長兼文傳會主委李彥秀今天受訪表示，朱立倫向來都很關注兩岸及美方交流，無論是副主席夏立言此次訪美，或是3月赴陸，都是希望區域能有和平穩定的關係。

李彥秀指出，如果朱立倫有任何出訪規劃，一定會跟大家報告，對於其他的訊息，請各界不需要有太多揣測。國際部、大陸事務部也都持續跟對岸以及外國友人保持良好互動，確保各方了解朱立倫的態度以及國民黨立場。（編輯：謝佳珍）1130409

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