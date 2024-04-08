馬習二會？ 邱太三：持續關注馬在陸行程

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（中央社記者李雅雯台北8日電）前總統馬英九在陸訪問，外界關注是否有「馬習二會」。陸委會主委邱太三今天表示，跟大家一樣，持續仔細地關注馬在陸行程，期待所有國人赴陸，都能夠順利地、平安地回國。

立法院內政委員會今天審查或處理113年度中央政府總預算案有關大陸委員會（陸委會）預算凍結案計5案，邱太三於會前受訪作出上述表示。

關於馬英九可能與中國大陸領導人習近平有「馬習二會」一事，邱太三表示，跟大家一樣，仔細地關注馬英九前總統、也是馬英九先生在大陸的行程；當然也期待，所有的國人赴陸，不管是觀光旅遊或文化教育交流，都能夠順利地、平安地回國。

對於馬英九這趟訪問可否搭起兩岸和平橋梁的提問，邱太三回應，兩岸只要有溝通交流，都是好事。

邱太三表示，目前政府處於5月20日前交接期，仍持續地關注馬英九在陸動態，會適時地將相關資訊和研判，提供給長官參考。

關於馬英九在陸有否「自貶國格」作為的提問，邱太三強調，不適合評論個人行為，馬英九這躺出訪雖有台灣維安人員隨行，不過整趟行程定調是以私人身分前往，對岸也是以「先生」稱呼馬英九。（編輯：周慧盈）1130408