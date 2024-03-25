陸委會：習對統一力量有期望 沒有對台動武理由

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北25日電）陸委會今天發布諮詢委員會議發言重點紀錄。有委員提到，目前美中、美台溝通管道暢通，加上中共領導人習近平對於台灣內部愛國統一力量抱有期望，中共沒有對台動武的理由。

大陸委員會（陸委會）第55次諮詢委員會議日前舉行，討論主題為「中共『兩會』觀察」。陸委會今天發布第55次諮詢委員會議發言重點紀錄。

與會學者於引言報告中指出，今年「兩會」最大變革在於取消30年慣例的總理記者會、修訂「國務院組織法」，落實「強黨弱政」格局。中共對台政策立場未有重大改變，持續強調加大「反獨」、「促融」、「促統」力道。

部分委員表示，目前美中、美台溝通管道暢通，加上習近平對於台灣內部愛國統一力量抱有期望，所以沒有對台動武的理由；必須防範「非意圖性的意外」發生，在法律戰方面，應持續關注中共推動台海內海化作為，以及透過灰色地帶操作逐步改變台海現狀。

部分委員認為，習近平在「兩會」展現大權獨攬一面，不過這無助於解決資金外流、股市下跌等問題。取消總理記者會使中共政權更加封閉、不透明，依據過往經驗，只有在中共自信不足、避免外部干擾時候，才會關門鎖國、加強內控。

部分委員分析，中共「兩會」期間經常提起「新質生產力」，這是以「創新主導」為主軸，為了因應美中科技戰，試圖在新能源、新材料等領域打破美、日主導供應鏈，這將迫使台商選邊站，未來必須注意「新質生產力」對台經濟統戰影響力。

有委員指出，中共軍事預算續創新高，目的在達成 2027年建軍百年目標，解放軍內部貪腐、虛假戰鬥力等問題，將影響軍力發展。中共聲稱財政赤字率維持3%，不過債務利息支出增幅達11.9%，勢必得優先處理地方政府債務問題。

陸委會主委邱太三在諮詢會議中表示，「兩會」相關報告與言論顯示，維持內部穩定仍是中共當前施政主軸；兩岸團隊行事穩健，諮詢委員所提出的專業建議將提供相關機關研議政策參考用。（編輯：周慧盈）1130325