分析：中共派系傾軋 地方官僚藉貪腐剷除異己

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）據兩位專研中共派系的美國學者研究報告，2000年至2014年期間，中國省級官員常藉由曝光於媒體的貪腐醜聞剷除異己，而且是策略性的運用，以期獲得拔擢而平步青雲。

香港南華早報24日報導，上述研究報告的作者指出，由於他們的資料分析止於中共領導人習近平就任兩年後，因此針對中共官員藉口貪腐打壓異己的這項研究，可能難以精準分析當前中共的政黨政治。

這項橫跨14年，涵蓋逾百家中國媒體有關於貪腐調查的研究報告指出，省級政要若是在北京朝中有人，將更激烈操作媒體曝光貪腐。

報告領銜作者、美國密西根大學政治學副教授洪知延（Ji Yeon Hong）與美國史丹佛大學中國經濟與制度研究中心博士後研究員楊陽（Leo Yang），藉由建構一套複雜的模式，開展這項比較研究。

兩人建構的模式顯示，省級大官若與深具影響力的中央大員，特別與中共中央政治局常委過從密切，極可能慫恿新聞媒體曝光他省同僚的貪腐醜聞，可說是中共派系鬥爭的寫照之一。

這份報告的作者說，他們研究期間的中國政壇，並非是某個派系或某個高層領導人可統轄其他派系的年代，胡錦濤主政時期，北京當局是集體領導的權力結構，不過習近平當家之後不再如此，而是日益集權中央。

另據密西根大學網站「密西根新聞」（Michigan News）19日報導，洪知延領銜的研究，描繪中國地方官僚利用負面媒體報導，攻擊政治對手的模式。

雖然地方媒體批評地方政府常受限，但是與常委等強勢國家領導人掛鉤的省級政要，卻積極鼓勵地方媒體報導他省貪腐等負面消息，而且若是人在北京的中央大員不夠而有力，與他有聯繫的省份更是成為被針對的對象。

洪知延說：「這表明派系競爭鼓勵強大的派系更頻繁地攻擊較弱的派系，而不是相反，這往往會導致權力鞏固，加強強勢派系，削弱弱勢派系。」

研究還探討負面新聞對省級政要晉升的影響，發現負面報導確實傷及被報導的幹部和所屬派系，若是被針對省分遭曝光更多幹部涉貪，省級政要還得承擔政治責任。

至於揭發他省貪腐的地方媒體省級領導，極可能獲拔擢而更上層樓，這是因為中國政壇人事升遷制度不透明，沒有選舉機制，公眾難以評價幹部，即因如此，中共考核官員強調輿論因素，以致媒體的作用非常重要。

這項研究涵蓋期間始於江澤民交棒至習近平主政初期，並以胡錦濤和溫家寶當家的「胡溫體制」為主體，這是北京當局曾盛讚集體領導的年代，當時中共知識分子還討論過黨內民主的可能性。

學術期刊「政治科學研究與方法」（Political Science Research and Methods）4月號將發表這份研究報告。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1130325