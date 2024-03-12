陸配入籍掀熱議 陸委會：不希望陸配成批評對象

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（中央社記者李雅雯台北12日電）在野陣營推動陸配入籍年限縮短，掀起正反意見熱議。陸委會今天表示，陸配、外配入籍議題比較基礎不一樣，相關制度設計需要全盤考量，且不希望陸配成為外界批評的對象。

在野陣營推動陸配入籍年限由6年縮為4年；民進黨立委黃捷等人則提出台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）部分條文修法草案，擬新增「經入籍宣誓」、「具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識」作為申請定居必要條件。

大陸委員會（陸委會）今天下午透過書面回應，陸配、外配入籍議題受到很多立委關心，兩者比較基礎不一樣，也因為基礎不一樣，所以很難做一個簡化的評斷。

陸委會表示，這個案件相關討論應該要平衡對待，陸配、外配兩者制度設計各有利弊，需要全盤考量，也必須要分析利弊得失及相關配套。

陸委會強調，不希望陸配成為外界批評的對象，這將會模糊關注焦點，在相關議題未有共識之前，政府將持續地在生活、工作以及社會福利等面向上，給予陸配充分照顧。

陸委會主委邱太三今天上午進入立法院議場前接受媒體訪問表示，陸配、外配兩者比較基礎不一樣，也因為基礎不一樣，所以很難給予評斷。

邱太三指出，如果說要平等對待，恐怕雙方各有利弊，這個必須要全盤考量，也必須要分析利弊得失，還有相關配套，應該要由立法院來做討論。（編輯：邱國強）1130312