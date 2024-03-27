若馬習二會 分析：習近平挑戰不小擺出和平姿態

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（中央社台北27日電）前總統馬英九4月1日起將訪問中國，專家分析，若與中國領導人習近平「馬習二會」，一方面習近平是藉馬前總統強調九二共識是交流基礎；另也可確定習的挑戰不小，積極釋出「和平統一」的訊號。

外界關是否會有「馬習二會」，美國之音今天報導，旅美學者翁履中表示，如果馬英九與習近平真有第二次會面，習近平應該會藉此安排發出一些訊號，例如強調一中原則與九二共識仍是兩岸交流對話的基礎。

翁履中提到，習想傳遞給兩岸的訊號，應是強調和平統一仍是北京的優先選項，而接受一中原則的對象都可以談，也是凸顯總統當選人賴清德如果在520就職演說中，若仍然堅持不接受一中前提的九二共識，雙方將很難有對話。

換句話說，「是用馬前總統來強調九二共識是交流基礎」。

除了對台海兩岸關係發出訊號，翁履中認為，習近平也會藉會面對華盛頓發出訊號，即「兩岸自己解決問題，台灣是中國人的問題」。

他說，習近平可能透過馬英九回應近期美方對2027年中國可能侵台的疑慮，向美國表示，華府或許可以影響民進黨，但是民進黨只有40%的支持，不代表全部的台灣人民，也影響不了台灣人民不希望打仗的現實態度，無論美方是增加軍售或是希望台灣採取刺蝟策略，至今還是很難讓台灣主流民意全面支持。

翁履中表示，但對美國而言，若習近平真的見馬前總統，美方就可以確定，習的挑戰確實不小，所以會更積極表現出「和平統一」的訊號，凸顯短期內不會動手，雖然這不表示中國未來不會改變，但至少美方會藉由馬習二會確定短期內還有時間做準備。

馬英九基金會執行長蕭旭岑25日表示，馬英九將於4月1至11日率領青年學子赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，也將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1130327