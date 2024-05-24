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國會職權修法 7縣市串聯抗議高舉「沒有討論不是民主」【圖輯】

2024/5/24 16:50（5/24 17:51 更新）
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數百民眾24日下午齊聚台中火車站前高喊「反對黑箱、藐視國會」，要守護台灣，守護民主。中央社記者郝雪卿攝 113年5月24日
數百民眾24日下午齊聚台中火車站前高喊「反對黑箱、藐視國會」，要守護台灣，守護民主。中央社記者郝雪卿攝 113年5月24日
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（中央社網站24日電）立法院今天繼續審查國會職權修正相關法案，除了台北立法院外，台中、彰化、嘉義、台南、高雄、台東民眾及民間團體發起串聯，響應「我藐視國會」抗議行動，高舉「沒有討論、不是民主」、「反對國會、違憲擴權」標語表達訴求。

台中

台中場24日下午在台中火車站前廣場登場，雖然下著雨，現場仍聚集至少500人，並輪流發表意見。中央社記者郝雪卿攝 113年5月24日
台中場24日下午在台中火車站前廣場登場，雖然下著雨，現場仍聚集至少500人，並輪流發表意見。中央社記者郝雪卿攝 113年5月24日

台南

「我藐視國會」全台串聯活動24日舉行，台南多場聲援反國會濫權行動下午陸續在國立台灣文學館等地登場。中央社記者張榮祥台南攝 113年5月24日
「我藐視國會」全台串聯活動24日舉行，台南多場聲援反國會濫權行動下午陸續在國立台灣文學館等地登場。中央社記者張榮祥台南攝 113年5月24日
緊鄰台南舊城區湯德章紀念公園的國立台灣文學館，24日下午2時起學生、民眾集結，手持標語無聲訴求反國會濫權。中央社記者張榮祥台南攝 113年5月24日
緊鄰台南舊城區湯德章紀念公園的國立台灣文學館，24日下午2時起學生、民眾集結，手持標語無聲訴求反國會濫權。中央社記者張榮祥台南攝 113年5月24日

高雄

國立中山大學24日上午集結來自中山、成大、屏大及道明中學學生，反對國會濫權，學生持標語表達看法與立場。（中山大學學生提供）
國立中山大學24日上午集結來自中山、成大、屏大及道明中學學生，反對國會濫權，學生持標語表達看法與立場。（中山大學學生提供）
國立中山大學上午集結來自中山、成大、屏大及道明中學學生，現場架設投影幕直播國會現場並進行討論。（中山大學學生提供）
國立中山大學上午集結來自中山、成大、屏大及道明中學學生，現場架設投影幕直播國會現場並進行討論。（中山大學學生提供）

台東

「我藐視國會」全台串聯活動台東場24日上午11時在台東市南京路集合，近百名民眾自發性參加，高舉標語看板。中央社記者盧太城台東攝 113年5月24日
「我藐視國會」全台串聯活動台東場24日上午11時在台東市南京路集合，近百名民眾自發性參加，高舉標語看板。中央社記者盧太城台東攝 113年5月24日
「我藐視國會」全台串聯活動台東場24日上午在台東市南京路集合，台東近百民眾自發性參加，有外籍人士也拿著「沒有討論不是民主」標語響應。中央社記者盧太城台東攝 113年5月24日
「我藐視國會」全台串聯活動台東場24日上午在台東市南京路集合，台東近百民眾自發性參加，有外籍人士也拿著「沒有討論不是民主」標語響應。中央社記者盧太城台東攝 113年5月24日

（編輯：李念庭）1130524

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