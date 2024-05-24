國會職權修法 7縣市串聯抗議高舉「沒有討論不是民主」【圖輯】
2024/5/24 16:50（5/24 17:51 更新）
（中央社網站24日電）立法院今天繼續審查國會職權修正相關法案，除了台北立法院外，台中、彰化、嘉義、台南、高雄、台東民眾及民間團體發起串聯，響應「我藐視國會」抗議行動，高舉「沒有討論、不是民主」、「反對國會、違憲擴權」標語表達訴求。
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（編輯：李念庭）1130524
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