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立院審查國會職權修法 國民黨開國際記者會表達態度

2024/5/23 12:29
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（中央社記者劉冠廷台北23日電）立法院會24日將續審國會職權修正相關法案，國民黨今天召開國際記者會，向國際社會表達，監督制衡是台灣主流民意的期待，民進黨用錯誤、偏頗的論述誤導外國朋友，令人高度遺憾，並強調，為鞏固台灣民主、深化台灣民主，國會改革勢在必行。

立法院會21日處理立法院職權行使法部分條文修正草案，歷經14.5小時的表決大戰，二讀表決通過共21條條文，及1個章名「調查權之行使」，24日的院會將續審國會職權修正相關法案。

國民黨今天召開國際記者會，國民黨智庫執行長柯志恩表示，國民黨推動國會改革，就是要承擔起多數民意的期待，發揮在野聯盟在立法院的多數席次，強化立法院監督制衡的權力。這段時間大家在立法院看到的，是百分之百的台灣內部政治過程，是在野聯盟為了回應多數民意推動改革，卻遭到少數黨議事杯葛、暴力干擾。

柯志恩強調，為了鞏固台灣民主、深化台灣民主，中華民國立法院的國會改革勢在必行，對民進黨連國會改革也能抹紅感到遺憾，立法院議場內的國民黨立委絕對對得起多數民意，就像黨主席朱立倫所說，民進黨別想用少數暴力、街頭暴力阻礙台灣的民主深化。

立法院司法及法制委員會召委吳宗憲則說明，這次國會改革法案的審查，他擔任召委時歷經3場，總計49位專家學者參與公聽會、2次委員會審查、1次專案報告、4次朝野協商，法案審查甚至超過7個小時，審議過程皆讓立委充分發言，但立委不願就法案內容進行討論，而是不停的謾罵。

吳宗憲指出，目前執政黨為了希望國家沒有人監督行政權，所以不希望法案過關，用側翼網紅抹黑，更以「黑箱立法」來迷惑年輕人，政府完美利用現代人對資訊取得習慣快速、簡短，未完整了解前因後果，所以用錯誤宣導來帶風向。（編輯：蘇龍麒、張若瑤）1130523

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