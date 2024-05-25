傅崐萁：國會改革法案一定完成 不會杯葛施政報告

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（中央社記者郭建伸台北25日電）國會職權修法目前仍未三讀，國民黨團總召傅崐萁24日深夜表示，若民進黨團28日再杯葛議事，國民黨團一定會破解，並於這會期完成任務；他強調，不會杯葛5月31日行政院長卓榮泰的施政報告，呼籲民進黨好好做個執政黨，盼陽光照進國會。

立法院會24日繼續審查藍白所提國會職權相關修法，但民進黨團祭出表決戰和輪番發言。歷經白天攻防，朝野立委表決戰至24日深夜，立法院長韓國瑜於晚間11時27分宣布休息，朝野28日續戰。

院會休息後，國民黨立委在議場內手持布條，不斷高喊「國會改革，還權於民」，並謝謝韓國瑜主持議事，以及議事人員、警察、媒體一天辛勞。

傅崐萁隨後偕國民黨團書記長洪孟楷、立委陳玉珍在議場外受訪。傅崐萁表示，今天是邁向陽光國會非常重要的一天，目前主要條文都已處理完畢，但民進黨團還是在杯葛，為反對而反對。

傅崐萁指出，國家應該往前邁進、跟世界民主國家接軌，而不是用議事空轉損害往前邁進的動力。依照目前處理進度，原則上可在28日把國會改革5法順利三讀通過，這是從民國35年至今，第一次國會改革順利成功，真正能夠還權於民，並使貪污腐化弊案一一現形，國民黨團會不辱使命奮戰到底，一定讓陽光照進國會。

傅崐萁也說，民進黨團今天使出的招式都已經很清楚，他不曉得在馬路上的支持者，有沒有看清楚民進黨真實面目；民進黨團不斷要求要討論，院會雖每一條都給提案說明，但民進立委都在人身攻擊，甚至民進黨團還反對自己的提案，目的就是要拖延立院議事。

傅崐萁表示，31日院會將邀請新任行政院長卓榮泰，到立法院進行施政報告並備質詢，民進黨團就是想把法案拖延到28日院會之後、甚至拖到7月，讓法案無法順利三讀，但國民黨團會讓國會改革法案，在驚濤駭浪中勇往直前。

媒體詢問，若28日國會職權修法未順利三讀通過，卓榮泰施政報告是否可能延宕。

傅崐萁說，國會改革法案是人民期待，一定要順利三讀通過，若民進黨團28日再用搶占主席台或其他暴力方式杯葛，不讓韓國瑜主持會議，國民黨團會透過正當的議事手段讓法案順利三讀通過，「我們一定會破解，在這會期完成所有任務」。

傅崐萁指出，這3次院會表決修法，國民黨團秉持正道及立法院規則，民進黨團雖然杯葛議程，但國民黨團不會杯葛5月31日卓榮泰的施政報告，並呼籲民進黨好好做一個執政黨，讓陽光照進國會。（編輯：林克倫）1130525