本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
國會職權修法民眾集結 台北捷運紅藍線3站加開末班車
首頁 / 政治
國會職權修法
新聞專題
國會職權修法5/160
首頁 / 政治

「我藐視國會」串聯抗議 花蓮醞釀罷免傅崐萁

2024/5/24 20:45（5/24 21:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
由花蓮在地青年組成團體「洄萊．啟程」24日晚間在花蓮市石來運轉前廣場號召響應「我藐視國會」抗議行動，有人特別準備「民主垃圾投票箱」搭配國民黨立委傅崐萁人名頭像，表達立場。中央社記者張祈攝 113年5月24日
由花蓮在地青年組成團體「洄萊．啟程」24日晚間在花蓮市石來運轉前廣場號召響應「我藐視國會」抗議行動，有人特別準備「民主垃圾投票箱」搭配國民黨立委傅崐萁人名頭像，表達立場。中央社記者張祈攝 113年5月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣24日電）立法院今天續審國會職權修正相關法案，民間團體發起「我在花蓮、我藐視國會」抗議行動，民眾自發性參與，高喊沒有討論、不是民主，準備明年1月罷免藍營立委傅崐萁。

由花蓮在地青年組成的「洄萊啟程」團體，今天同步在花蓮、台北發起「藐視國會」聲援行動，吸引上百人參與，發起人簡子涵說，傅崐萁是立法院國民黨團總召，身為花蓮人一定要出來捍衛、翻轉花蓮人的形象。

簡子涵說，外界一直認為是花蓮人選出傅崐萁，但不是所有花蓮人都投給傅崐萁，原本擔心花蓮人較保守，怕站出來會被關切，很開心有一群勇敢的花蓮人，願意站出來捍衛民主。

立法院24日續審國會職權修正相關法案，花蓮在地民團發起「我在花蓮、我藐視國會」抗議行動，吸引民眾自發性參與，有青年穿戴原民特色服飾到場，手持「對不起」標語。中央社記者張祈攝 113年5月24日
立法院24日續審國會職權修正相關法案，花蓮在地民團發起「我在花蓮、我藐視國會」抗議行動，吸引民眾自發性參與，有青年穿戴原民特色服飾到場，手持「對不起」標語。中央社記者張祈攝 113年5月24日

民眾手舉「我是花蓮人，對不起台灣民主」，也有人身穿族服，手持「對不起」標語站在一旁，還有貼著傅崐萁照片的民主垃圾投票箱，也有民眾發放包子、飲料及雨衣，氣氛熱絡。

有原民青年表示，要打破外界對「原住民都投國民黨」的刻板印象，呼籲原民立委要積極跨黨派合作，捍衛原民權益，形成關鍵少數。

來自台東林先生說，民主是建立在公平的討論、尊重不同聲音的公平機制，台東跟花蓮不是沒有聲音，花東立委不能代表花東人民。也有民眾呼籲立法院堅守實質審查、民主溝通機制，反黑箱、反擴權。

賴姓民眾說，希望明年1月能促成罷免傅崐萁，象徵花蓮人對得起台灣，現場民眾歡呼贊同。

除了國會職權修正相關法案，環保團體也提出花東交通3法，應由行政單位經專業人士評估後提出，立法委員是審查預算、提建議，反對立法院擴大職權，才會提出限期10年完成的荒謬內容。（編輯：謝雅竹）1130524

國會職權修法引發全台關注，花蓮在地民團24日發起「我在花蓮、我藐視國會」抗議行動，吸引民眾自發性參與，現場有人手舉「我是花蓮人 對不起了！台灣」標語，抗議活動發起人簡子涵受訪時表示，看了很難過。中央社記者張祈攝 113年5月24日
國會職權修法引發全台關注，花蓮在地民團24日發起「我在花蓮、我藐視國會」抗議行動，吸引民眾自發性參與，現場有人手舉「我是花蓮人 對不起了！台灣」標語，抗議活動發起人簡子涵受訪時表示，看了很難過。中央社記者張祈攝 113年5月24日
由花蓮在地青年組成團體「洄萊．啟程」24日在花蓮市石來運轉前廣場發起「我在花蓮、我藐視國會」抗議行動，參與民眾帶著自製標語出席響應，大聲說出心聲。中央社記者張祈攝 113年5月24日
由花蓮在地青年組成團體「洄萊．啟程」24日在花蓮市石來運轉前廣場發起「我在花蓮、我藐視國會」抗議行動，參與民眾帶著自製標語出席響應，大聲說出心聲。中央社記者張祈攝 113年5月24日
#傅崐萁
#立法院國民黨團
#簡子涵
延伸閱讀
立院外抗議逾8.5萬人 野百合世代反藍白強推法案國會職權修法支持者也上街頭 人潮稀落不到10人立院增訂聽證權二讀 關係人虛偽陳述最重罰20萬花東交通三法推動環島高鐵、國道東延 逾20民團環團聲明反對
傅崐萁
傅崐萁批綠議事延宕 吳思瑤駁藍5大造謠謊言立院職權修法 花蓮議會藍、綠黨團交鋒
國會職權修法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
立院增訂聽證權二讀 關係人虛偽陳述最重罰20萬
172.30.142.64
更多編輯台推薦新聞：