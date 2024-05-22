立院24日續審國會職權修法 藍委今晚守議場排隊

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（中央社記者王承中台北22日電）立法院會24日將續審國會職權修正相關法案，為確保當天院會議事順利，國民黨團總召傅崐萁今天晚間率先前往議場大門前排隊。傅崐萁表示，國民黨團絕對不會退縮，不管再苦再累，國民黨絕對會堅持到底。

立法院會21日處理立法院職權行使法部分條文修正草案，歷經14.5小時的表決大戰，二讀表決通過共21條條文，及1個章名「調查權之行使」，24日的院會將續審國會職權修正相關法案。

為確保24日當天院會順利進行，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天晚間7時許，率先前往立法院議場大門前排隊，隨後國民黨立委陳玉珍、黃仁等人，也先後來到議場前，稍晚國民黨團書記長洪孟楷也會到現場排隊。

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傅崐萁受訪表示，國民黨團絕對不會退縮，但為保留大部分藍委的體力，過去在議場大門前排班，每班都排6到7名藍委，現在就是每班安排2到3名。

傅崐萁指出，國會殿堂還是要有理性，人民期待的法案就是要通過，希望國會的尊嚴不要被踐踏，該做的事情就盡力來做，不是比誰比較會罵人。台灣為什麼不能跟先進國家一樣，有非常成熟的國會監督機制。不管再苦再累，國民黨絕對會堅持到底。（編輯：黃國倫）1130522