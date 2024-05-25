國會職權修法二讀 司改會：立即停止院會審議表決

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（中央社記者謝幸恩台北25日電）各界關注國會職權相關修法進度，民間司改會表示，國民黨、台灣民眾黨應正視法案有違憲、違法疑義，立即停止續行院會審議及表決，國會3黨應協商適當法案審議程序及通過時程。

立法院會5月17日、21日二讀表決通過立法院職權行使法部分條文修正草案，包括總統國情報告應依序即時回答等，以及相關質詢答復規範，行使調查權及相關行政處罰規定。

院會昨天續審，並於深夜二讀表決通過增訂聽證權的行使規範等，包括出席聽證會的社會上有關係人員為證言時，為虛偽陳述者，得經立法院會決議，最高處新台幣20萬元罰鍰。另外，刑法增訂藐視國會罪部分，尚待院會處理。

民間司法改革基金會昨天深夜發布聲明指出，經檢視國民黨、台灣民眾黨共推的版本，有諸多疑義，若往後民進黨聲請憲法訴訟及暫時處分，此版本有受違憲宣告的可能，加劇朝野對立及政治混亂。

司改會指出，就調查權行使強制手段的部分，應在行政罰範圍內，草案以刑事處罰（刑法增訂藐視國會罪）有逾越大法官解釋的疑義，且行政官員於委員會答詢且非聽證調查時，便可能成罪，並不須經院會決議。

針對增訂聽證權的行使規範，司改會指出，邀請社會上有關係人員出席為證言，此部分語意含糊，規範對象過於寬泛，且欠缺正當法律程序；另外，就得拒絕聽證會作證事由，例如拒絕出席、拒絕作證等條文缺乏判斷標準。

司改會表示，此聽證會制度缺乏立法院自律機制的強化，將衍生立委與出席人員各說各話，出席人員遭到懲罰而進行行政救濟的紛爭，往後恐遭到濫用。

司改會也提及，接受調查詢問的出席人員經主席（立法院長）同意，於必要時得協同律師或相關專業人員到場協助，若類比行政制度法聽證制度，對於出席人員的程序保障不周延，有體系失衡之嫌，也侵害當事人受律師協助的權利。

司改會也說，出席人員虛偽陳述證言，若與刑法偽證罪類比，則缺乏行為人應具結的要件；但若實踐於現行制度，也於立法行政平等尊重原則上有疑慮，應僅追究證人政治責任，即已足夠，應循聽證會的準司法程序釐清，若有虛偽陳述，再給予適當處罰。

司改會表示，若聽證會公開非涉及外交國防且依法令應秘密的事項，行政官員難以於口頭詢答當場決定，且有違反保密義務的責任，立委就秘密事項，也未必具有專業判斷能力，相關制度設計並不完備。

另一方面，對於備受爭議的總統國情報告應即時回答的部分。司改會表示，台灣憲法不存在立委得質詢總統的規定，且總統不對國會負責，即時回答的本質是質詢，已脫離國情報告的概念，也牴觸台灣憲政體制。

司改會也說，以美國、法國為例，美國憲法要求總統向國會報告國情，並演變成每年發表國情咨文，法國憲法則規定總統以書面或赴國會演說來行使國情咨文權，但美國、法國均未採取總統即時回答，也未有質詢總統制度。

司改會表示，支持國會制度改革，但在缺乏對話、強行表決的程序瑕疵下，可能導致民眾誤解，致使改革受阻，呼籲立法院各政黨理性對話，切勿通過具有高度爭議性、未經實質討論的法案內容。（編輯：方沛清）1130525