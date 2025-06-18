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彈性育嬰留停制度 洪申翰盼夏季公布新計畫

2025/6/18 10:55
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（中央社記者吳欣紜台北18日電）為支持育兒勞工，勞動部正研擬彈性育嬰留停制度，勞動部長洪申翰今天表示，研議方向包含單位時間縮短、如何兼顧中小企業臨時人力排班，希望今年夏天就能公布新的試辦計畫。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請洪申翰就「營造友善職場育兒環境，落實照顧不離職政策規劃」進行專題報告，並備質詢。

為讓勞工可以兼顧工作及育兒、搶救生育率，勞動部正規劃改革現行育嬰留停制度，也於去年試辦彈性育嬰留停計畫，雖有89家公私單位提出試辦申請，但試辦計畫期中報告顯示，有7成6的單位申請掛零，成效不彰。

國民黨立委陳菁徽今天詢問彈性育嬰留停的推動進度。洪申翰指出，目前研議方向包含單位時間縮短、如何兼顧中小企業臨時人力排班、避免雇主拒絕員工請休，需要配套讓這件事可行性更高。

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陳菁徽追問，洪申翰過去曾表示彈性育嬰假試辦會改版再重新推，目前進度為何。洪申翰表示，目前正在跟行政院爭取配套資源，希望可以盡快上路，這個政策要處理的關卡不少，目前正一個一個盤點、解開，希望今年夏天就可以向大家公布新的試辦計畫。

國民黨立委王育敏則追問家庭照顧假議題。洪申翰表示，現行職場對於勞工申請家庭照顧假還有不友善地方，希望讓家庭照顧假請休更彈性，應該也有助於勞雇雙方申請，目前在整體檢討研議中，這也是整體照顧不離職方案的規劃內容。（編輯：張雅淨）1140618

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