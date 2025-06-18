台南女騎車載8旬母 閃光號誌路口與汽車碰撞雙亡

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南沈姓女子今天上午騎機車載85歲母親行經麻豆區新生北路與新興街閃光號誌路口，與1輛自小客車碰撞，母女2人傷重送醫宣告不治，自小客車駕駛酒測值零，事故原因待釐清。

台南市政府消防局上午5時58分獲報，指稱麻豆區新生北路有自小客車與機車事故，救護人員抵達後發現2名女性傷者，檢傷皆為OHCA（到院前心肺功能喪失），現場施以急救處置，隨後由2輛救護車分別送往麻豆新樓醫院及佳里奇美醫院，經院方急救後皆宣告不治。

台南市政府警察局麻豆分局交通組長曾靜欽接受媒體聯訪表示，54歲沈女上午駕駛普通重型機車後座附載85歲母親，沿新興街西向直行，在新生北路與新興街口，與沿新生北路南向行駛、49歲康姓女子駕駛自小客車於閃光號誌路口發生碰撞，造成沈女及母親2人送醫宣告不治，康女未受傷。

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曾靜欽表示，初步調查雙方駕駛人持照正常，自小客車駕駛酒測值為零，普通重機車駕駛及乘客均有配戴安全帽，警方將持續調閱路口監視器及行車記錄器畫面，釐清車禍肇事原因及責任歸屬。

曾靜欽指出，民眾行經閃光號誌路口，應遵守「支道車禮讓幹道車」原則，閃光黃燈須減速慢行，閃光紅燈須停車再開，加大行車視線，隨時注意左右來往車輛，以避免碰撞或突然煞車導致危險發生。（編輯：陳清芳）1140618