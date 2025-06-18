遭指接受陳情收費 鄭正鈐否認：必要時採取法律行動

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（中央社記者林敬殷台北18日電）「新竹雙罷」團隊成員林志潔、戴振博昨天出示吹哨者檢舉資料，指國民黨立委鄭正鈐涉嫌接受中國資金選舉、洩漏政府資訊和立法院資料給中國國台辦，今天進一步指控鄭正鈐接受選民陳情收費。鄭正鈐說，「我不覺得我們有這樣的事情」，必要時會採取法律行動。

林志潔、戴振博昨天舉行記者會，播放吹哨者檢舉音檔，指稱鄭正鈐手機很多對話內容，包括競選物資由中國贊助、把政府檔案傳給國台辦等。2人上午前往台北地檢署告發鄭正鈐涉犯貪污治罪條例、侵占公益款項、洩密與國家安全法等。

林志潔稍早也透過社群平台表示，揭弊者提到鄭正鈐金流複雜，債務累累，很多助理薪資來自於向陳情或請託的民眾。

鄭正鈐上午在立法院受訪說，「我不覺得我們有這樣的事情，我不知道她講的是什麼樣的情況」，希望採取法律動作，該怎麼做就會怎麼做。

對於競選物資是否由中國提供，鄭正鈐表示，「沒有，就是採購，中國製造沒有錯，台灣公司採購的。」

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至於是否把政府資料給中國國台辦，鄭正鈐說，子虛烏有的事情，對於持續莫須有的抹黑，不太認同。

媒體追問是否提供手機作為證據，鄭正鈐說，尊重司法的調查，該怎麼做就會怎麼做，「在必要時會採取法律行動，這肯定要的。」（編輯：萬淑彰）1140618