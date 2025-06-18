罷團指洩政府資訊給國台辦 告發鄭正鈐涉違國安法

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（中央社記者謝幸恩台北18日電）「新竹雙罷」發言人林志潔、領銜人戴振博等人，指國民黨立委鄭正鈐涉嫌接受中共資金選舉、洩漏政府資訊及浮報助理費等，今天到北檢告發鄭正鈐涉違反國安法、貪污治罪條例等。

林志潔、戴振博與律師陳又新今天到台北地檢署按鈴告發，並接受媒體訪問。

林志潔受訪時表示，鄭正鈐的行為已觸犯政治獻金法、國家安全法、貪污治罪條例等罪，今天除了向北檢告發，也會向台灣高等檢察署告發，呼籲檢察機關盡速啟動偵辦。

林志潔提供的刑事告發狀指出，根據鄭正鈐辦公室助理舉發，鄭正鈐擔任民代期間，涉嫌長期接受中共資金，並透過社群軟體「微信」，指示此名助理持鄭正鈐手機回復國台辦訊息，將台灣政府檔案傳遞予國台辦。

告發狀表示，根據鄭正鈐辦公室助理舉發，鄭正鈐任職民代期間，涉嫌接受廠商請託來喬事，並要求廠商代為支付一名助理的薪資；另有廠商請託鄭正鈐標案，事後未得標，鄭正鈐仍要求此廠商代為支付一名助理的薪酬。

告發狀另提及，鄭正鈐涉嫌浮報助理薪資，藉此侵占源於政治獻金的助理薪酬，且未替助理投保勞健保，及濫用立法院公務車、濫用警政署指派隨扈，並要求隨扈開車載鄭正鈐參與反罷免活動。

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鄭正鈐昨天發出聲明表示，從政期間從未接受中國任何資助，也未交付任何影響國安的機密資料與國台辦。

鄭正鈐指出，罷免行動顯然已陷入困境，只剩抹黑、抹紅這一招，不論任何人，如果持有任何證據，都歡迎來告，針對接二連三不實的指控，他也將進行法律追訴，絕不寬貸。（編輯：張銘坤、黃名璽）1140618