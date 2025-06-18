光臘樹蜂花粉營養豐富 蛋白質比等量雞蛋高出10%

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）光臘樹是夏天路旁行道樹與造林地常見的開花植物，農業部苗栗區農業改良場研究發現，光臘樹蜂花粉營養價值佳，蛋白質含量高達21%，比等量雞蛋高出約10%。

農業部今天發布新聞稿表示，光臘樹是夏天路旁行道樹與造林地常見的開花植物，黃金花海美景伴隨蜜蜂、蝴蝶翩翩飛舞，也預告新鮮光臘樹蜂花粉即將上市。

根據苗栗農改場研究，光臘樹蜂花粉蛋白質含量高達21%，比等量雞蛋高出約10%，且涵蓋人體所需的9種胺基酸，其中亮胺酸能促進肌肉修復、生長，每100公克光臘樹蜂花粉含量達1418毫克，比等量雞蛋高出29.9%；組胺酸則與血紅素形成及組織修復相關，每100公克含量達674.3毫克，為雞蛋的2倍、大豆的1.5倍。

苗栗農改場說明，蜂花粉是工蜂從花朵雄蕊採集花粉，混合少量花蜜形成的花粉團，集中於後足的「花粉籃」帶回蜂巢而成，是蜜蜂發育所需主要的蛋白質與營養來源。

在採收蜂花粉期間，蜂農先在蜂巢前設置花粉收集盒，返巢時工蜂後足上的花粉在爬經花粉收集盒過程中會被刮落，將這些花粉經乾燥處理後，即成為可直接食用的蜂花粉。

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苗栗農改場指出，光臘樹蜂花粉在乾燥處理後不僅色澤金黃誘人，入口有濃郁花香，無論直接食用或加入甜點、穀片、優格中皆適宜。

苗栗農改場表示，蜂花粉屬天然食品，無攝取量限制，但對花粉過敏者應評估自身狀況，詳閱食品成分標示並慎重食用。成人每日可食用1至2茶匙（約4至8克）蜂花粉，光臘樹蜂花粉因香氣濃郁也可添加於烘焙食品中，不僅營養加分，更為糕點增添風味與賣相。（編輯：張雅淨）1140618