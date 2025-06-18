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應對美國脫鉤 港大學者指中國需要第三次開放

2025/6/18 11:07
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（中央社記者張謙香港18日電）香港大學協理副校長劉寧榮今天在報章撰文表示，中美經濟脫鉤與科技冷戰難以避免，中國的未來取決於自身改革與開放，因此，中國需要第三次開放。

同時是港大中國商業學院創始院長的劉寧榮在明報刊登長文指出，今年是深圳特區成立45週年，早前人民日報發表與華為創辦人任正非的對談，標題是「國家越開放，會促使我們更加進步」，談到基礎研究、教育和人才培養。

北京中央隨後提出「關於深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見」，文章認為，這絕非偶然的事，因為中美已進入前所未有的競爭態勢，中國的未來，取決於自身改革與開放。

文章指出，深圳特區的成立是中國第一次改革開放的重要舉措；本世紀初，中國加入世界貿易組織，是第二次開放，也奠定了今日在世界舉足輕重的地位。

但中國需要第三次開放，而深圳的深化改革希望是這次開放的前奏。不過，與第一和第二次開放時中國面對的世界截然不同，第三次開放已沒有以往有利的國際大環境。

據分析，中國所以需要第三次開放，是中國必須透過自身改革，在世界大變局中保持發展態勢；中美經濟脫鉤與科技冷戰難以避免，中國必須謹防他人從外部將中國的大門關上，要把中國開放的大門打得愈大愈好。

對於香港在中國第三次開放中所扮演的角色，文章表示，當前深圳的經濟產值已超越香港，深港「雙城記」中的香港角色已今非昔比，但香港在第三次開放裡依舊有不可替代作用。

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文章指出，香港在中國改革與開放進程裡發揮了舉足輕重的作用，這一重要角色歷經不同階段，第一階段是作為資訊樞紐，第二階段是中國最重要的資本樞紐，第三階段（第三次開放）香港必須成為創新樞紐，在教育和科技創新上發揮關鍵作用，在中國的新戰略發展計畫中扮演重要角色。

文章同時表示，儘管中國大陸已邁進製造強國的門檻，卻是金融弱國；在中美未來長期競爭共存的背景下，香港作為全球金融中心，其地位是中國任何一座城市都無法替代的，香港金融創新至關重要。（編輯：謝怡璇）1140618

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