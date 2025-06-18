因應關稅與匯率夾擊 燁輝拚高利基產品

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（中央社記者何秀玲高雄18日電）單軋廠燁輝總經理張振武表示，燁輝外銷比重達7成，其中3成是美國市場，近期面對美國關稅變數與新台幣快速升值不利出口，燁輝已布局高研發門檻的高利基產品，採「N+1」模式接單，可快速反應生產，縮短交期。目前靜待關稅政策，「待危機解除，商機就來了」。

燁輝今天舉辦股東會，會中承認2024年財報，並通過因年度為稅後虧損不發放股利。

談到近期關稅和匯率影響，張振武說，燁輝外銷至138個國家，今年前5個月接單順利，但6月初適逢美國鋼鋁關稅翻倍至50%，與新台幣快速升值，衝擊外銷市場。但燁輝透過溝通，讓客戶願意以長期合作、共榮共存，分攤關稅影響。

談及為何燁輝近年積極發展高利基產品，他指出，目前燁輝多數交易條件為CFR（成本加運費），由客戶負擔關稅，但若採DDP（完稅交貨），則由燁輝支付相關關稅；但也有部分客戶即使需自行負擔關稅，仍願意下單，因為燁輝具高階利基產品，終端市場仍具競爭力。

面對關稅變數與市場觀望氣氛，張振武坦言，部分客戶手上仍有庫存，短期下單動能減弱，但隨著關稅政策明朗，訂單將可望回溫。

他表示，燁輝過去採「市場往上『慢接單』、市場往下『快接單』」策略，但今年受關稅影響，市場盤整頻繁；燁輝採「N+1」模式，也就是6月時即接7月的單，以快速反應回應市場變化。

除了外銷市場之外，燁輝也以高利基產品，強化內需布局。燁輝主管表示，這1、2年鎖定半導體產業聚落建廠需求，供應廠房樓承板與外牆建材，並以高附加價值與準確交期取得成果。

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此外，燁輝積極研發特殊性材料，包括高耐候、高耐蝕產品，並開發綠色鋼鐵產品，搶攻低碳市場，擴展3C與家電產業客戶，出口要求低碳環保的歐美市場。

同時，燁輝攜手建材與汽車車體廠商，開發高附加價值產品，取代部分日韓高單價進口材料，以價格與交期優勢搶攻內需市場。（編輯：楊凱翔）1140618