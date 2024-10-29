國會職權修法部分違憲 綠：盼在野洗心革面把法修好

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（中央社記者王揚宇台北29日電）國會職權修法憲法法庭宣判部分違憲，國民黨立法院黨團總召傅崐萁說不會屈服配合綠色大法官的要求修法。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪表示，在野應該洗心革面當違憲更生人，也要針對違憲部分啟動修法，把法修好。

對於國會職權修法釋憲案，憲法法庭判部分違憲，國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天表示，這是中華民國的民主國恥日，國民黨團絕對奮戰到底，不會屈服配合綠色大法官的要求修法。

吳思瑤今天接受媒體聯訪時指出，憲法第78條明定，司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權，而立法委員行為法規定，立委代表人民依法行使立法權，應恪遵憲法，效忠國家，增進全體人民的最高福祉，而且釋字第185號解釋也說，司法院所解釋的憲法有拘束全國各機關與人民的效力，這當中也包含立法院。

吳思瑤表示，立委再大也要恪遵憲法，賴士葆說要修公投法，這是否要取代、對抗憲法法庭解釋憲法的權力，又要再次違憲及癱瘓毀滅國家的憲法嗎，希望國民黨立委不要一再想用修法來凌駕或超越、取代憲法，社會只會越來越難以接受，如果不想成為違憲的立法院，至少大家洗心革面當違憲更生人，不要違憲上癮。

另外，立法院司法及法制委員會21日初審通過憲法訴訟法第4條條文修正草案等案，條文均保留送協商。立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委鍾佳濱31日想在委員會召開憲法訴訟法公聽會，但國民黨團未簽字同意，因此無法舉行。

吳思瑤說，憲法訴訟法關乎台灣憲政體制，民進黨團一直主張要開公聽會，聽取社會多元意見，但國民黨團未簽字，委員會無法召開公聽會，因此民進黨在立法院司法及法制委員會的立委將聯名舉行公聽會，邀關心此議題的專業人士到場討論。（編輯：林淑媛）1131029