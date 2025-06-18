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詐團冒充地政士詐騙千萬 16人遭起訴從重量刑

2025/6/18 11:15
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（中央社記者謝幸恩台北18日電）蘇姓男子一家四口涉嫌假扮地政士，勾結詐騙集團進行不動產借貸詐騙，造成15人受害，犯罪所得超過新台幣1000萬元，士檢今天起訴蘇男等16人，考量16人無悔意，建請法院從重量刑。

士林地檢署起訴指出，蘇姓男子與妻子、2名兒子涉嫌向他人租借地政士執照，從事不動產登記業務，於民國113年間與多名詐騙集團成員勾結，受柬埔寨詐騙機房成員指揮，組成不動產借貸詐騙集團。

起訴指出，此集團鎖定先前已遭柬埔寨詐騙機房以假投資騙取資金的被害人，安排被害人向集團成員假扮的貸款仲介及假地政士辦理借貸，再協助不動產抵押設定等事宜，待貸款撥付後，再以假投資詐騙二度騙取款項。

為博取被害人信任，詐騙集團辦理登記後，曾主動提醒被害人勿遭受詐騙。得手後，透過購買黃金、虛擬貨幣或投入地下簽賭網站等方式洗錢。全案共有15名被害人，犯罪所得逾新台幣1000萬餘元，

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檢察官認為，蘇男等16名被告涉犯組織犯罪防制條例、刑法三人以上共同犯詐欺取財、重利及洗錢防制法等罪，今天依法提起公訴，犯罪所得均聲請宣告沒收或追徵。

檢察官指出，蘇男等16人趁被害人落入詐騙圈套、經濟困境之際，進而剝削其剩餘財產，導致被害人終身積蓄盡失、生活困頓，罪行重大，且犯後態度不佳，矯飾犯行，迄今無任何悔意或賠償損失，建請法院從重量刑。（編輯：張銘坤）1140618

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