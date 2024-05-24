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10萬人抗議國會職權修法 曹興誠憂台灣立院變香港立法會[影]

2024/5/24 22:17（5/24 22:40 更新）
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國民黨與民眾黨強推國會改革法案引發眾議，24日立法院外大批民眾集結抗議，高呼「沒有討論 不是民主」、「反黑箱 反擴權」等；至晚間9時，主辦方稱現場已達10萬人。圖為晚間在中山南路上表達訴求的群眾。中央社記者王飛華攝 113年5月24日
國民黨與民眾黨強推國會改革法案引發眾議，24日立法院外大批民眾集結抗議，高呼「沒有討論 不是民主」、「反黑箱 反擴權」等；至晚間9時，主辦方稱現場已達10萬人。圖為晚間在中山南路上表達訴求的群眾。中央社記者王飛華攝 113年5月24日
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（中央社記者陳至中台北24日電）立法院會今天續審國會職權修正相關法案，民團在立法院外抗議修法，晚間9時稱人數達10萬人。前聯電董事長曹興誠到場宣講，擔心修法會把立法院變成「太上皇」，步向香港立法會的後塵。

立法院院會今天續審國會職權修正相關法案，多個民團上午起就在立法院外聚集表達訴求，聲援人潮從下午起陸續增加，晚間9時左右，主辦單位稱人數達10萬人，集會現場人潮擁擠，甚至有多人因悶熱不舒服而就醫。

前聯電董事長曹興誠晚間到抗議修法方的集會宣講，他先是向現場的民眾一鞠躬，表達感動與尊敬，並說「今天只要我們肯站出來，台灣民主絕對不會死」。

曹興誠表示，中國共產黨之所以對台灣文攻武嚇，最害怕的就是台灣的民主。中共是用暴力和謊言建立起來的流氓政權，只要台灣有民主存在，中共永遠不安。

影片來源：中央社

曹興誠以香港近年的改變為例，中共政權將香港的民主和人權制度通通剝奪，使香港人不再有言論、出版、集會、結社的自由；如今中共的黑手、打手已經前進到台灣的國會，透過擴權法案，要把立法院變成「太上皇」，癱瘓台灣的行政和立法權，把台灣立法院變成香港立法會，一步步剝奪台灣的自由和人權。

曹興誠提到，最近香港中聯辦前主任張曉明「你們能活著，已顯出中央的包容」言論引發爭議，中共在香港把所有人權剝奪後，居然說活著就是恩賜。曹興誠說，沒有人權、只想活著的，不是人是畜牲，「今天不抗爭，我們明天會變畜牲」。

曹興誠強調，中共最怕的就是台灣人站出來擁護民主和自由，他希望台灣人繼續團結，展現不屈服的勇氣，這樣不只能夠保住台灣，更可聯合中國內部的人，進而推翻中共政權。

台灣移民青年倡議陣線成員劉千萍宣講時，教民眾用越南語喊出「沒有討論，不是民主」。她表示，陣線是新移民的第二代為主體，關注這塊土地上的多元文化平等和民主改革議題，希望今天參與集會的人繼續努力論述，不要讓排山倒海的嘲諷文化、片面的資訊獨占網路空間。（編輯：唐聲揚）1130524

立法院會24日續審國會職權修正相關法案，抗議行動晚間持續在立法院外圍舉行，聯電創辦人曹興誠（圖）也到場宣講。中央社記者鄭清元攝 113年5月24日
立法院會24日續審國會職權修正相關法案，抗議行動晚間持續在立法院外圍舉行，聯電創辦人曹興誠（圖）也到場宣講。中央社記者鄭清元攝 113年5月24日
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