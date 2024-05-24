卓榮泰盼警優先保護立院集會民眾 嚴禁不法滋擾

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（中央社記者林長順台北24日電）行政院長卓榮泰今天表示，對於民眾自發性在立法院門前集體表達對國家的憂心一事，已請警政署即時掌握狀況，嚴禁發生不法滋擾事件，也要求警方要盡力守護民眾的安全。

立法院今天續審國會職權修法，有民眾在立法院外表達意見。卓榮泰上午到內政部警政署保安警察第一總隊視察「165反詐騙諮詢專線」，接受媒體聯訪時做上述表示。

卓榮泰表示，對於民眾自發性在立法院門前集體表達對國家的憂心一事，他感到於心不忍，並且已經請內政部警政署即時掌握立法院周圍的狀況，嚴禁現場發生任何不法滋擾事件。

卓榮泰說，警察最重要的任務是保護人民，對於所有參與集會的民眾，都要做到非常周延的保護，因此他也強力要求警方都要盡力守護民眾的安全。

卓榮泰也指出，國會議員依照立法委員行使職權保護辦法，每個個人、本人都能依照需要提出各種安全的保護，這一點也要求警政單位能夠一本行政中立、依法行政的態度，對立法委員所提出的要求做妥善的處理。（編輯：唐聲揚）1130524