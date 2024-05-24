中國對台軍演 卓榮泰：要求部會提高注意力

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（中央社記者林長順台北24日電）中國對台發動軍演，行政院長卓榮泰今天指出，對於不理性的軍演感到遺憾，希望部會相關單位提高注意力，嚴加保持往來航空器、船舶安全，要讓國人知道政府是有準備的，用心讓人民安心。

卓榮泰上午到內政部警政署保安警察第一總隊視察「165反詐騙諮詢專線」，接受媒體聯訪時做上述表示。

立法院今天續審國會職權修法，有民眾在立法院外表達意見。卓榮泰指出，非常不忍心看到國會裡面再發生任何衝突。很多民眾自動自發集會在立法院門前，表達對國家未來前途的憂心。他強調，警察最重要的責任在保護人民，已請警政署即時掌握各種狀況，同時要求保護所有民眾的安全，嚴禁現場發生不法滋擾事件。

卓榮泰說，國會議員依照立法委員行使職權的保護辦法，每個人都能依照需要提出各種安全保護，他要求警政單位一本行政中立、依法行政的態度，對立委提出要求做妥善處理。

媒體詢問如何看待藐視國會罪帶來的影響，是否對立法院提出覆議。卓榮泰表示，日前到立法院拜訪院長韓國瑜，提到韓國瑜有責任保護同仁的安全，而他有責任維護內閣部會首長的專業與尊嚴，他與韓國瑜會一起努力把責任擔負起來。

他說，行政院是一個憲政機關，依憲法程序所做的各種努力與行為，只要合於憲法、合於法律，都是行政院尊重憲法、維護憲法的具體表現，未來希望立法院內部的事務、議事的進行會非常順暢，行政、立法兩院互動、溝通良好，只要雙方都在合法、合憲的前提之下，應該會保持最好的互動關係。

對於中國展開對台軍演，卓榮泰指出，對於這種不理性的軍事演習、帶著恐嚇的作用，他感到非常遺憾，但槍砲彈藥只是惡意的挑釁，民主自由才是普世的價值，什麼力量更為大家所能接受，大家心裡應該非常清楚。

卓榮泰表示，他希望部會相關單位針對這種惡意的挑釁提高注意力，對於往來的航空器、船舶嚴加保持安全。要讓國人知道政府是有準備的，政府會用心讓人民更加安心。

媒體問到對於下週五到立法院報告施政方針是否害怕，以及對「打詐4法」的看法。卓榮泰表示，行政院對立法院負責，依照憲法到立法院做報告，是行政院的責任，「既然期待，就不怕傷害」。

卓榮泰指出，他拜訪韓國瑜的時候2人同時提到，對福國利民的法案、社會需要的法案會優先處理，他向韓提到希望打詐4法能儘速優先通過，2人當時握著手，他到現在還能感受到韓國瑜手上的溫暖。期盼他與韓國瑜一起努力，把打詐4法通過。（編輯：方沛清）1130524