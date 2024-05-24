談立院衝撞 韓國瑜：請放心我們的民主會越來越棒

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（中央社記者范正祥台北24日電）國會職權修法釀立法院攻防戰，立法院長韓國瑜今天接見「Friendly Hoops友善籃框」2024推動計畫訪團時提及，很多朋友關心立法院打架、衝撞事件，但請放心，「我們的民主會越來越棒」。

「Friendly Hoops友善籃框」2024推動計畫倡議台灣各籃球場施行運動平權、運動無障礙概念，每6個籃框中即設立一個籃框為「友善籃框」，禮讓身障及弱勢的朋友有機會優先打球；國民黨立委萬美玲、洪孟楷也響應共同發起這項計畫。

立法院會今天議程繼續討論國會職權修法，議事攻防氣氛緊繃，韓國瑜中午利用院會短暫休息時間接見訪賓時表示，未來他將會與萬美玲等立委一起努力，促使教育部體育署推動此方案，因為這個計畫不但能照顧身障運動選手，更鼓勵身障朋友往運動場發展，是非常好的公益活動，他將會全力以赴。

另外，韓國瑜接見「Friendly Hoops友善籃框」2024推動計畫訪團，他在致詞時表示，很多朋友關心立法院打架、衝撞事件，但請放心，「我們的民主會越來越棒」。

對於朝野立委議事攻防不免會有意見相左的碰撞，韓國瑜說，只要離開立法院，每名立委都會笑眯眯地迎接外賓，這是民主的歷程，台灣的民主將會越來越棒。（編輯：蘇志宗）1130524