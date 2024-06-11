SRF廠爭議 經長：主導權、決定權在桃園市府

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（中央社記者范正祥台北11日電）桃園市府3月宣布廢止3家SRF（固體再生燃料）廠進駐桃園科技工業園區，業者提出訴願，經濟部6日撤銷市府處分。國民黨立委萬美玲今天在施政總質詢時質疑中央態度前後不一，經濟部長郭智輝回應，主導權、決定權在桃園市府。

立法院會今天進行對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，相關部會首長列席。萬美玲質詢時表示，針對SRF製程與燃燒發電可能產生空污，政府尚未完成配套，也沒有訂定嚴謹標準和法規，就強勢要推動，罔顧桃園市民生命健康安全，桃園市民憤怒無法接受。

談及SRF廠進駐桃園科技工業園區爭議，萬美玲質疑，中央態度前後不一，因為中央在選前發出推薦函「背書」，之後選舉期間中央又主動撤回推薦函，還強調經濟部尊重桃園市府本於權責依法行政的決定，選後經濟部又撤銷桃園市府處分，讓3家SRF廠商「敗部復活」。

萬美玲追問為什麼當初經濟部要發出推薦函，卓榮泰表示，SRF是比較新的對廢棄物處理方式，大家的認知有不同的角度，因此當初或許是基於請地方政府多考量，但那個函到底發生什麼樣的行政效果，至少它現在已經不存在了。

另外，郭智輝說，經濟部只是推薦，「因為它這是一個能夠解決能源的問題的做法」，核准權還是在桃園市府。

萬美玲質疑，既然這麼好，為什麼選舉時要撤銷推薦函。郭智輝說，因為主導權在桃園市府，決定權在桃園市府。

被問到中央現在的態度是否支持3家SRF廠進入桃園，卓榮泰答覆，第一點，經濟部對於新的處理的方式，應該要做專業的說明；第二點，桃園市府決定結果之後，應該跟民眾和社會大眾做強而有力的說明。

萬美玲質疑，背後什麼壓力要讓官員背棄專業做這些決定。卓榮泰回應，「我們沒有任何的壓力」，桃園市府本於職責要做任何處理，也應該要好好溝通。

萬美玲呼籲，希望行政院能夠於1個月內制定相關法規及辦法，並在3個月內到桃園市觀音區向居民溝通。環境部長彭啟明表示，已經在進行當中，他在上週也已親自赴廠區看了。（編輯：楊凱翔）1130611