SRF廠進駐桃科訴願成功 藍委擬率眾包圍經濟部抗議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北11日電）桃園市府3月宣布廢止3家SRF廠進駐桃園科技工業園區，業者提出訴願，經濟部6日撤銷市府處分。國民黨立委涂權吉今天表示，如果民進黨政府要向民意對幹，自己將挺身而出，率桃園沿海居民包圍經濟部抗議，也不排除到桃科園區包圍廠區，力阻施工建廠。

桃園市府3月宣布廢止3家SRF（固體再生燃料）廠進駐桃園科技工業園區，業者提出訴願，經濟部6日撤銷市府處分。桃園市長張善政表示，全案後續有多個關卡要審查，將嚴格把關。

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘、副書記長萬美玲，以及國民黨立委涂權吉、賴士葆等人，今天在立法院國民黨團召開「SRF敗部復活，中央強推甩鍋地方，對不起桃園人」記者會。

涂權吉指出，選前經濟部表示，3家SRF廠商入園與否是桃市府職權，尊重桃市府依法行政的決定。但時至今日，經濟部再次伸出黑手護航廠商。民進黨選前聲稱尊重市府職權，選後翻桌護航廠商，推翻市府撤銷入園決定，簡直凌弱暴寡、吃人夠夠，欺負、糟蹋長期支持民進黨的沿海居民。

涂權吉表示，在今年3月桃市府撤銷3家SRF入園許可之時，時任立委的現任法務部次長黃世杰稱「經濟部推薦函是3間廠商申請入園依據，既然中央已收回，廠商的入園程序就不完備，故市府依規定廢止原專案入園同意，可謂於法有據」。但今天在廠商訴願成功後，黃世杰卻痛批桃市府假廢止真放水，罔顧觀音居民權益。

涂權吉指出，同一件事情，不到3個月時間就有兩套說法，黃世杰貴為執業律師、國外法學碩士，還擔任法務部次長，法律見解雙標且反覆，令沿海鄉親憤然、桃園市民錯愕。

涂權吉提到，當時3家SRF電廠進駐觀音，就是經濟部一手主導，前桃園市長鄭文燦配合，瞞著觀音居民偷偷硬上的假綠能政策，不僅未經環評，也未向當地居民說明、召開公聽會。倘若民進黨政府要向民意對幹，自己將挺身而出，率沿海居民北上包圍經濟部抗議，不排除到桃科園區包圍廠區，力阻3家SRF電廠繼續施工建廠。

萬美玲質疑，幕後黑手到底是誰，讓中央政府對這個案子的態度反反覆覆，讓廠商可以起死回生，讓地方政府為難，最後還甩鍋給地方政府。不管是觀音居民、桃園市民，完全不接受中央政府這樣蠻橫的做法，桃園市府有自己可以規範監督廠商的權利。

賴士葆強調，國民黨團全力力挺桃園的抗爭、反制行動，看不起環境部長彭啓明、經濟部長郭智輝，為了官位出賣靈魂。彭啓明縱容台灣環境被破壞，燒SRF就是類似燒PVC一樣，會產生致癌物戴奧辛，彭啓明、郭智輝一起草菅人命，要受到人民最大的譴責，力挺張善政及桃園民代。（編輯：張若瑤）1130611