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藍委指創意私房封網慢部長瀆職 薛瑞元：建議提告

2024/4/15 11:20（4/15 11:32 更新）
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（中央社記者曾以寧台北15日電）國民黨立委涂權吉今天說，衛福部封網「創意私房」動作慢，且近期爭議多，部長薛瑞元應負責親自寫檢討報告。薛瑞元說，中央、地方各有責任，「若認為我有瀆職，建議提告」。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛福部等相關部會報告「數位技術普及造成兒少性剝削案件增加之因應作為與現行政策檢討」，薛瑞元應邀報告並備詢。

國民黨立委涂權吉質詢指出，性犯罪網站「創意私房」相關案件早在民國111年1月13日，即由檢察官確定起訴其中涉嫌偷拍、上傳、散布、涉及性侵害相關的「創意私房」會員或加害人等（非該網站經營人、持有人）；然而衛福部卻到今年4月10日才引用行政執行法，函請數位部協助封網。

涂權吉說，衛福部消極不作為，讓「創意私房」網站從檢察官起訴到這次封網，在網路上多存在818天，因衛福部怠惰，讓這些性影像在網路上多流通818天，也讓受害者寢不能寐、日夜哭泣，認為薛瑞元作為部長，責任不可推卸。

薛瑞元說明，兒童及少年性剝削防制條例在112年曾經修法，818天前法律規定與現在不同；且直接跳過施行細則引用行政執行法執行封網，有法律風險，行政機關有可能要為此負責，且恐涉及國賠問題，「這是不得已的，不是怠惰」。

此外，涂權吉說，近期衛福部陷入疫苗採購、進口蛋、蘇丹紅辣椒粉、兒童受虐致死案、寶林茶室案、「創意私房」網站等爭議，認為衛福部瀆職怠惰、消極推諉，薛瑞元應在明天下午5時前，針對個人政治責任，衛福部失職、瀆職、消極不作為等，親自撰寫檢討報告。

薛瑞元回應，「如果委員認為我有瀆職，建議可以走司法對我提告」；衛福部本來就是多事之秋，不要重複去講那些不正確的事。

涂權吉說，食安、兒虐等爭議中，衛福部卻還在分中央、地方責任，要求衛福部好好檢討。薛瑞元對此表示，「屬於中央的責任，中央要負責；屬於地方的責任，地方跑不掉」。（編輯：張雅淨）1130415

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