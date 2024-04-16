男仲介少女賣淫獲假釋 另賣創意私房不雅片判刑

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（中央社記者劉世怡台北16日電）男子陳宗駿被控仲介少女賣淫，入監服刑獲假釋。檢方另起訴他涉拍少女不雅片，賣給「創意私房」等論壇賺新台幣238萬元，一審日前重判17年徒刑。可上訴。

依據判決書，陳男因仲介3名少女賣淫，民國109年間被判應執行3年10月徒刑定讞。

未料，他在入監服刑前，涉嫌透過交友、包養網站及應召站邀約數十名女子（包含少女）性交易等，以「僅為個人收藏，保證不外流」話術，騙取女方同意拍攝不雅片，再將影片上傳到「創意私房」等論壇，不法所得合計238萬多元，台北地方法院3月底判處陳男17年徒刑。可上訴。

仲介賣淫部分，陳男入監服刑後，已於112年7月間獲准假釋。針對陳男獲假釋，引發議論。

矯正署今天表示，陳男因觸犯兒少性剝削案於109年9月入監執行，依據當時的外役監條例等規定，符合外役監受刑人遴選資格，並於110年3月經遴選小組委員參考其健康狀況及在監行狀等相關資料，採取無記名投票表決後，通過分發至八德外役監。

矯正署指出，陳男在八德外役監執行僅7個月，該監考核其涉及多起另案遭偵訊的情形及情緒狀態後，認已不適宜於外役監參加作業，於110年10月主動陳報矯正署解送他監執行，經審核後准予解送台北監獄執行。陳男於八德監期間，均無辦理返家探視情形。

矯正署強調，112年8月16日修正公布的外役監條例，以「提高遴選門檻、強化在監考核、明確化遴選條件、排除重大暴力犯罪」為修法方向，並對觸犯兒童及少年性剝削防制條例等罪者，排除參與外役監遴選資格。

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至於陳男達到怎樣的假釋標準部分，矯正署說明，假釋審查是依監獄行刑法第116條、受刑人假釋實施辦法第3條及法務部104年10月頒布的「假釋案件審核參考基準」，以「犯行情節」「犯後態度（含在監行狀）」「再犯風險（含前科紀錄）」等3大面向進行審核。

陳男入監執行已逾刑法第77條的假釋門檻（含縮刑日數），在監行狀良好，該次假釋所犯案件中，除1名被害人審理中均未到庭、無法進行和解外，與其餘被害人已達成和解並賠償完畢，且執行近九成，綜合評估後，許可假釋。（編輯：方沛清）1130416