跨部會討論兒少性剝削修法 情節重大擬直接封網

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（中央社記者曾以寧台北21日電）網路兒少性影像問題受關注，衛福部次長李麗芬今天說，已跨部會討論修法方向，共識包括擬對付費觀覽或持有兒少性影像者，處更高刑責，並擬對犯罪嫌疑情節重大網站採直接封網。

網路論壇「創意私房」聚集大量非法偷拍、兒少性犯罪影像，藝人黃子佼被爆出也是高級會員引風波。衛生福利部長薛瑞元15日指出，針對「兒童及少年性剝削防制條例」有4大修法方向，除加重刑責、簡化封網流程外，考慮對付費觀覽兒少性影像者處以刑責，並授權政府主動搜尋相關網站與金流。

李麗芬今天接受媒體電訪表示，19日已邀集司法院、法務部、警政署、金管會、數位部、國家通訊傳播委員會（NCC）等相關部會討論修法方向，凝聚共識。

李麗芬說明，犯罪行為類型部分，除了付費觀覽及持有兒少性影像，也討論是否將「重製」納入規範。

至於封網流程，李麗芬說，過去須在網站不配合下架影像或網站沒有聯絡窗口的情況下，才能進行封網，但此次也討論未來若主管機關認為有犯罪嫌疑且情節重大、有即時防制必要，就可以先行封網處分；如這次受討論的網路論壇，已知網站內影片多數是犯罪取得，就可以立即採取封網行動。

針對提高刑度方面，李麗芬指出，目前共識為付費觀覽或持有兒少性影像者，刑度會比單純持有還重；將參考其他國家規範調整刑度，如南韓單純持有兒少性影像就可處3年以下有期徒刑，比國內現行規範更高，但這部分仍須交由司法院和法務部，考量國內其他刑度規範後進一步討論。

至於政府是否主動追蹤金流及巡查，李麗芬說，相關部會均贊同，基於兒少性剝削零容忍，可以法條授權相關單位上網偵查、巡邏，將研擬相關條文。（編輯：管中維）1130421