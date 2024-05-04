「創意私房」會員涉偷拍 女子求償200萬元敗訴

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（中央社記者謝幸恩台北4日電）「創意私房」論壇會員李姓男子等人涉偷拍，一審刑事已判決，一名女被害人求償200萬元。北院認為，刑事未認定李男等人為論壇經營者，且被害人是遭另案被告偷拍，判決敗訴，可上訴。

全案緣於，李姓、陳姓、董姓及黃姓男子於民國111年至112年間多次以違法手段偷拍成年或未成年女子的隱私照片、影片，並將畫面販售給「創意私房」論壇，再朋分販售所得牟利而遭起訴。

刑事部分，一審的台北地方法院認定，李男等人均涉犯個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪，李男、董男另犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，陳男另犯意圖營利提供竊錄設備罪，事證明確。

一審審酌李男等人對未成年犯非法竊錄私密影像，依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，判處李男有期徒刑6年6月、陳男判刑5年10月、董男判刑1年9月、黃男判處6月徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。

其中，一名女性被害人提起刑事附帶民事訴訟，被害人主張，李男等人為滿足自身對不當性慾、錢財追求的目標，長達數年時間以一定規模的商業模式販賣未經同意的未成年、成年人私密影像，藉由侵害被害人的名譽、隱私而獲利。

被害人認為，李男等人把影像於網路上兜售，還留下被害人資料供不特定人在網路瀏覽、肉搜，導致她的名譽、隱私、人格尊嚴與社會評價遭到貶損，與她的損害有因果關係，請求李男等人連帶給付精神慰撫金新台幣200萬元。

北院審理後認為，李男、陳男為自行販售性影像者，董男、黃煌則提供持有的性影像給陳男，再由陳男在「創意私房」販售。

北院認為，被害人是遭另案被告拍攝性影像，刑事部分未認定李男等人直接販售原告的性影像或共同經營「創意私房」論壇者，難認李男等人對原告有共同侵權行為，因此判決原告敗訴，可上訴。（編輯：戴光育）1130504