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婦團：持有購買成人非法性影像者也應受處罰

2024/5/17 13:18（5/17 13:32 更新）
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（中央社記者吳欣紜台北17日電）婦女團體今天指出，數據顯示，非法性影像受害者有8成為成人，因此政府也應修法處罰持有或購買成人性影像者，並建立中央專責單位即時封網。

近年台灣N號房等非法論壇成為性暴力影像溫床，婦女團體現代婦女基金會、台灣防暴聯盟發表聯合聲明指出，這類案件實屬危害女性及兒少生存安全的重大犯罪，民團與立委提出的「兒童及少年性剝削防制條例」修正草案版本在這會期可望三讀通過，保護兒少受害者。

不過，聲明提到，根據性影像中心處理案件數據，去年8月15日至12月31日的1151名被害人中，成人就占了84.4%（972人），而今年截至3月31日止的901名被害人中，成人也占了近8成（720人）。

婦團指出，520新政府即將上任，若要杜絕持有、購買非法性影像行為，成年被害人也該被保護。

婦團表示，從實務案件發現，現階段對於持有非法成年私密影像者，執法機關依舊無法對其處以罰責，導致保護被害人的立意不能貫徹，因此針對持有、購買、觀覽成人非法、非自願性影像者，應修法明訂處罰或提高罰則，以斬斷非法性影像產業鏈。

婦團也說，性侵害犯罪防治法應比照這次兒童及少年性剝削防制條例修法，明定中央主管機關對違法網路業者主動即時強制處置的法定職權、責任義務，簡化封網流程，儘速減害。

此外，應增訂由中央主管機關統籌設立即時審議機制，訂定下架封網等處置判斷原則與條件，因應實際案件主動採取行動，遏阻犯罪避免造成更多危害。

婦團並指出，涉及跨境網路犯罪、虛擬貨幣金流的數位性犯罪產業，政府除應建立跨部會整合協調機構，從網路治理著手，積極投入防範數位性別暴力犯罪工作，更應積極與國際數位安全組織建立互惠合作機制。

婦團認為，政府應建立更有效能的數位性暴力犯罪偵查機制，包括成立數位性暴力犯罪偵辦專責單位與專責人力、建置數位性暴力犯罪資料庫、設計減少重複陳述和有效蒐證偵查流程，建立跨縣巿、跨案件、跨國界偵辦的機制，讓被害人不需因同1份外流檔案或訊息來源，一再報案與陳述，減少對被害人的二度傷害。（編輯：管中維）1130517

#性侵害犯罪防治法
#性影像
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