違兒少法統一公告中央網站 避免跨縣市查不到

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北15日電）違反兒少權法遭裁罰者，部分依規定要公告姓名或名稱，衛福部今天說，原本由各縣市自行上網，避免跨縣市恐查不到疑慮，5月起要求統一公告在中央的聯合國兒童權利公約網站。

根據兒童及少年福利與權益保障法第49條規定，任何人只要對於兒童及少年有遺棄、身心虐待、猥褻行為或性交、利用兒童及少年拍攝或錄製暴力、血腥、色情、猥褻、性交或其他有害兒童及少年身心健康之出版品等行為，依規定裁罰者，中央主管機關應建立裁罰資料，並得公布其姓名或名稱。

衛福部社會及家庭署副署長周道君今天接受媒體電訪說明，現行依兒少權法規定予以裁罰的案件，有些得公布其姓名或名稱，過去是由各縣市自行公告，同步於中央的聯合國兒童權利公約網站上做登錄。

不過，周道君說，有立法委員質疑，原本作法有漏洞，例如人在台北市違規，後來到台南市去工作，可能在台南市的網站找不到資訊，且各縣市公告時間長短不一，應該要有全國一致性的網站可供民眾查詢。

衛福部在4月底與各縣市討論後，周道君解釋，決定要求針對法定公告姓名或名稱的案件，一律得在中央的聯合國兒童權利公約網站上公告，且統一格式，避免不一致問題，各縣市若還想另外公告，中央不會反對。

他強調，裁處完成後，各縣市要在1個內上網公告，且資料永久掛網，以達到集中一致性的公告，讓民眾可以隨時查詢得到。（編輯：李亨山）1130515