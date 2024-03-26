展望會終止家庭寄養服務 社家署：已通知地方政府

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（中央社記者曾以寧台北26日電）台灣世界展望會決定終止開辦已逾30年家庭寄養服務。衛福部社家署說明，展望會為國內寄養工作規模較大單位之一，已通知各地方政府將寄養家庭管理、媒合等工作轉介給其他組織。

保母虐童案讓國內暫時安置兒童制度備受關注，開辦家庭寄養服務逾30年的台灣世界展望會，考量社工人力不足、寄養家庭招募不易等因素，決定終止開辦已逾30年的家庭寄養服務，計畫將資源挹注青少年面向。

根據資料，世界展望會的寄養家庭服務目前與4縣市合作，包含台北市、新北市、高雄市及屏東縣，除了與新北的合作案到4月底外，台北、高雄及屏東都是到今年底。

衛生福利部社會及家庭署副署長周道君今天告訴中央社記者，先前已得知展望會將逐漸停辦寄養家庭相關工作，目前已經協調有與其合作的地方政府，對於現階段由展望會協助寄養的個案，盡快在1年內找到其他組織，接手媒合、督導與管理等工作。

周道君指出，統計到去年底，全國共有1572名兒童及少年在寄養家庭接受安置；全台寄養工作中，最大宗為家扶基金會，展望會則在台開辦已久、也是規模較大的單位之一，不過因為主管機關是各地方政府，由展望會進行寄養的精確人數仍需要調查，「初步估計不算少」。

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根據社家署介紹，當家庭發生重大變故，導致孩子無法在家庭中正常生活，或遭受虐待、疏忽或被父母遺棄的兒童或少年等原因，父母無法提供孩子適當照顧，會經政府單位評估後轉介安置到寄養家庭，並由寄養父母提供暫時照顧，讓孩子感受到家的溫暖，直到原生家庭的環境適合孩子正常成長時，即可返回原生家庭。

寄養受託單位，社家署指出，其與政府是寄養家庭最堅強的服務後盾，於各照顧層面提供支援，陪伴輔導寄養孩子；家庭若在服務中問題都能與寄養受託單位聯繫，一起討論及處理，且政府與寄養受託單位會提供在職訓練、喘息服務及健康檢查等。（編輯：陳政偉）1130326