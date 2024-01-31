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中國附醫攜手世界展望會 助越南偏鄉乾淨供水

2024/1/31 15:30
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（中央社記者蘇木春台中31日電）中國醫藥大學附設醫院響應台灣世界展望會「乾淨水源 孩子救援–水資源行動」，今天捐新台幣100萬元助越南石城縣建置供水等基礎系統，帶來乾淨的飲用水、遠離疾病。

台灣世界展望會會長李紹齡今天表示，位於越南中部清化省的石城縣，是當地貧困的縣城之一，社區水源被牲畜糞便、垃圾和未經處理、隨意被丟棄的農藥除草劑包裝袋污染，約有4成的家庭飲用未經過濾的水，甚至有許多幼兒園、國小也因經費預算限制，給兒童飲用未經適當處理的飲水。

中國醫藥大學附設醫院響應台灣世界展望會「乾淨水源 孩子救援–水資源行動」，今天舉辦公益記者會，會中宣布捐助100萬元，透過越南世界展望會提供供水系統、廁所與洗手等設備建造，並教育社區居民正確水資源及衛教知識。

今天活動也與越南當地的石城幼兒園視訊連線，由園內的孩童表演洗手舞表達感謝，李紹齡並帶來當地孩童繪製的圖畫送給院方。

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中國附醫院長周德陽接受媒體聯訪時表示，飲用不潔淨的水，恐有寄生蟲侵害人體，水中的重金屬也可能造成孩童畸形，透過此次活動，一方面提高院內員工水資源保護意識，也落實愛無國界的理念。

李紹齡指出，院方的善款將投入石城縣「乾淨水、衛生設施、衛生習慣」計畫，預計可幫助2500人得到乾淨用水，不只可遠離疾病，更送給當地孩童健康成長、安心學習的生命祝福。（編輯：郭諭儒）1130131

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