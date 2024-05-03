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「創意私房」疑另起爐灶 衛福部：蒐證確認後將要求下架

2024/5/3 13:38（5/3 14:05 更新）
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非法兒少性影像網站「創意私房」疑另起爐灶，衛福部保護司3日表示，正多管道積極蒐集明確資訊，待確認將要求平台24小時內移除下架。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
非法兒少性影像網站「創意私房」疑另起爐灶，衛福部保護司3日表示，正多管道積極蒐集明確資訊，待確認將要求平台24小時內移除下架。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）非法兒少性影像網站「創意私房」疑另起爐灶，衛福部保護司今天表示，正多管道積極蒐集明確資訊，包括連結、群組名稱及截圖等，待確認將要求平台24小時內移除下架，否則封網。

網路論壇「創意私房」聚集大量非法偷拍、兒少性犯罪影像，藝人黃子佼被爆出也是高級會員引發風波。衛福部4月10日發文請數位部協助封網。

然而時隔不到1個月時間，根據鏡新聞今天報導，網站經營者疑似另起爐灶，在通訊軟體telegram上開了3個色情片交易群組，還拿黃子佼當廣告宣傳。

衛福部保護服務司長張秀鴛中午接受媒體電訪說明，目前一切僅是「聽說」，衛福部已透過吹哨者及警方等多管齊下，希望取得連結、群組名稱甚至截圖等明確資訊，以要求Telegram在24小時內移除下架，否則就封網。

她直言，「創意私房」的行為相當惡劣，這也是因為有人看跟買，形同助長歪風，提供者才會一而再、再而三到處去「開分店」，無論提供、看跟買都已觸法，呼籲大家踴躍吹哨，還網路一個乾淨空間，如同衛福部長薛瑞元曾說，「改1次封（網）1次」、「改100次就封100次」。（編輯：管中維）1130503

#張秀鴛
#黃子佼
#衛福部
#創意私房
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