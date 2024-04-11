創意私房封網慢 民眾黨團促修法設預防性下架機制

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（中央社記者郭建伸台北11日電）藝人黃子佼透過性犯罪網站「創意私房」持有兒少性影像惹議，外界質疑封網速度緩慢。民眾黨團副總召黃珊珊指出，數位部明明技術沒問題，直到昨天才封網，未來若修法，應授權相關部會設置預防性下架機制。

朝野立委近日關注兒少性影像網站「創意私房」封網進度緩慢，衛福部為打破現行業者不配合才能封網的法令限制，首度引用行政執行法第36條，昨天下午函請數位部協助執行封網。

民眾黨立法院黨團今天舉行「嚴懲兒少數位性暴力」公聽會，邀請民間團體與各部會代表與會，討論如何強化數位性暴力法律，並遏止相關產業鏈。

民眾黨團副總召黃珊珊質疑，此事爆發後，檢方已查獲相關事證，卻沒有任何屏蔽網域動作，直到昨天才封網，「如果不是黃子佼，到今天這個網（站）還看得到」。

黃珊珊建議，數位部應採取預防性動作，法務部偵辦相關案件時，也應通報到數位部，而不是等到新聞鬧大才封網。她說，未來若修法，也應授權相關部會有預防性屏蔽機制，而非被動接受指令。

民眾黨立委麥玉珍說，政府若發現網站有非法兒少性影像，應該要立刻下架，才能防止更多人看到、傷害到更多小孩；另一方面，政府也應公布兒少性剝削加害人名單，讓每個人都有所警覺。

與會的數位部資源管理司簡任技正陳玟良表示，關於封網程序，數位部執行依據為法律明確授權者、主管機關行政處分及法院裁定，檢調和警政機關若認為有必要，也會配合處理斷網程序。

陳玟良表示， 數位部昨天收到衛福部的行政處分後，數位部隨即將創意私房網站停止解析；根據統計，從去年至今年3月底，停止解析網域名稱約有4萬2000多個案件。

與會的主任檢察官朱華君表示，地檢署在民國111年就積極偵辦「創意私房論壇」，並起訴10餘位被告，當時查獲的對象不僅止於購買，還涉及上傳、販賣，屬於法律上的共犯；由於檢察官當時握有相當事證，因此向法院聲請扣押網域，並獲法官支持，但幾個月後業者又更換網域名稱復活。

朱華君表示，黃子佼案因屬於持有影片，與共犯的樣態差距很大，檢察官必須蒐集足夠證據再說服法官，與上次聲請扣押網域相比，有一定程度困難。

黃珊珊表示，民眾黨團將推出黨團版的科技偵查法案，協助檢察官增加權限與工具，而政府未來也應增加兒少性影像預防性下架機制。（編輯：張均懋）1130411