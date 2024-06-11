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彭啓明全面體檢SRF產業 強調自己非環境劊子手

2024/6/11 09:17（6/11 09:36 更新）
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環境部長彭啓明11日在臉書分享參訪SRF製造廠及使用場的照片。（圖取自facebook.com/weatherrisk）
環境部長彭啓明11日在臉書分享參訪SRF製造廠及使用場的照片。（圖取自facebook.com/weatherrisk）
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（中央社記者張雄風台北11日電）環境部長彭啓明為近日SRF爭議持續親上火線，今天在臉書強調自己是環境保護嚴厲的把關者，「不是劊子手」；重申接下來會對SRF製造廠及使用場進行全面體檢及產業輔導，建立產業健全體質。

桃園市府3月宣布廢止3家SRF

SRF小百科

  • SRF全名為solid recovered fuel，中文名稱為固體再生燃料。
  • 由可燃廢棄物轉製（主要以廢紙、廢塑膠或廢木料等組成），其閃火點低、揮發分高、燃燒迅速，屬再生能源的一種，可取代煤炭以減低溫室氣體排放量。

資料來源：環境部

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（固體再生燃料）廠進駐桃園科技工業園區，業者提出訴願，經濟部6日撤銷市府處分。桃園市長張善政表示，全案後續有多個關卡要審查，將嚴格把關。

近日各家媒體對SRF評論不斷。環境部長彭啓明今天仍親上火線，在臉書分享參訪SRF製造廠及使用場的照片，表示自己是「環境保護嚴厲的把關者，不是劊子手」。

彭啓明指出，的確有非常守規矩的製造廠；也有分檢很隨便，幾乎是直接垃圾打成小方塊，場地都是蒼蠅惡臭的地方，他也擔心如果是燒這個垃圾，是否會有空氣污染及戴奧辛

戴奧辛小百科

  • 戴奧辛是75種多氯戴奧辛（PCDD）及135種多氯呋喃（PCDF）的群集稱呼，當含氯物質燃燒時或製造含氯物質時所產生之有毒產物。
  • 戴奧辛進入人體途徑、人類攝取戴奧辛的主要途徑中，約有97-98%來自飲食，2-3%來自呼吸；空氣中的戴奧辛沉降到土壤、水和植物表面，透過食物鏈轉移，最後蓄積在生物體。
  • 對健康的影響：短時間高濃度之戴奧辛暴露會造成肝功能及皮膚傷害，如氯痤瘡、深色皺紋等。長期暴露則會引起免疫、神經、內分泌系統及生殖功能的損傷。經研究，戴奧辛被分類為「人類已知致癌物」。

資料來源：衛福部

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的問題。

另外，彭啓明提到，有使用SRF的廠長對他說，以前燒煤，排碳量約6萬噸，現在用SRF，降到4萬噸，希望能夠再降低；但他們很希望源頭管制能夠再加嚴把關，屆時要制訂用最高空氣品質標準也行。

彭啓明重申，環境部將籌組「SRF營運體檢輔導團」對SRF製造廠及使用場進行全面體檢及產業輔導。短期進行產業輔導，診斷問題並提出解方及體檢報告書；中長期則盤點SRF產營運動態及效益，提出SRF白皮書，並協助業者成立聯盟，建構SRF轉廢為能良好的產業環境。（編輯：謝雅竹）1130611

#張善政
#環境部長
#彭啓明
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