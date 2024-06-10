彭啓明憶齊柏林 重申垃圾改善4年目標

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（中央社記者張雄風台北10日電）環境部長彭啓明今天在臉書分享與已故導演齊柏林的合照，並指已訂垃圾處理的4年目標，過幾年會檢視齊柏林電影中的醜「有沒有改善」；他呼籲惜物惜食，避免成為垃圾山貢獻者。

彭啓明表示，上週在立法院備詢時，有立委問起齊柏林，讓他「眼眶已經濕濕的」，強忍住在備詢台不失態。

彭啓明表示，和齊柏林是好朋友；2017年的今天，齊柏林在花蓮直升機失事過世，當時他在主持廣播節目聽到消息，都流下淚來。

在立法院備詢時，被問到「如何改善台灣的醜」，彭啓明今天再次說明，昨天下午和環境部人員花了3個半小時，重新盤點垃圾數字及實際情形，提出4年的目標，中央和地方合作；當然還有很多陳年的問題地方要改進，他也以自身經驗和同事交流，是否可以用更好的方法，「我們會努力」。

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彭啓明說，過幾年會來檢視齊柏林的電影中的醜「有沒有改善」。他強調，其實源頭管理是最重要的，當大家罵垃圾山時，可以看看自己手邊的塑膠袋每天用了多少，是否有惜物惜食，「你我都可能是垃圾山的貢獻者」。

根據資料，2017年6月10日，齊柏林團隊進行「看見台灣II」空中勘景的途中，在花蓮縣豐濱鄉大港口長虹橋附近山區墜毀，團隊3人全數於事故中喪生。（編輯：管中維）1130610