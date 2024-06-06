環境部：發展固體再生燃料 減少事業廢棄物

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）外界關注事業廢棄物送進一般廢棄物焚化廠，擠壓處理量；環境部今天表示，規劃116年有29廠一般廢棄物焚化設施，年處理700萬公噸；並要發展固體再生燃料（SRF），減少事業廢棄物。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部部長彭啓明就「廢棄物暫存量逐年攀升，廢棄物處理政策短中長程規劃」進行專題報告。

會前媒體聯訪提問事業廢棄物送進一般廢棄物焚化廠處理，擠壓了垃圾處理量，會中也陸續有立委關注垃圾處理有擠壓問題；彭啓明都說要推動SRF，作為垃圾處理的對策。

彭啓明並說，不要污名化SRF，要好好發展，規劃短期間約用3個月時間提出SRF體檢報告，中長期會盤點SRF產業營運動態及效益，會有輔導團輔導產業能夠營運發展，如果SRF能夠成功，他相信會讓事業廢棄物會大量減少。

彭啓明也說，目前有24座垃圾焚化廠正在整備維持效能中，以及有5座在興建中。他也在簡報中指出，民國116年合計全國一般廢棄物焚化設施合計有29廠，總處理量能為每年700萬公噸。

針對國民黨籍立委邱鎮軍要求環境部應該要有魄力，讓各縣市處理自己的垃圾問題，不然垃圾沒有地方去，就是亂倒；以及有的業者不送去民間焚化爐處理，送進地方政府的焚化爐處理，因為收費比較低，也藉此獲得暴利。環境部資源循環署署長賴瑩瑩補充，要推動興建12座事業廢棄物處理設施。

國民黨籍立委蘇清泉也說，連小琉球的垃圾都是運回台灣本島屏東處理。彭啓明中場休息時說明，因為當地的垃圾量還不及焚燒處理的單位量，所以運台灣處理。

另外，他也說，目前全國暫置場約計有84萬公噸的垃圾，會慢慢消化處理，預計再11年，民國125年完全去化。（編輯：陳政偉）1130606