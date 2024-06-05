文化部攜手環境部減菸蒂 推台灣新文化運動

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（中央社記者張雄風台北5日電）環境部與文化部今天合作推廣減菸蒂活動。環境部呼籲菸蒂濾嘴含有塑膠難以分解外，菸草中的化學物質也可能進入食物鏈、影響健康；文化部則期望自減菸蒂開始，推動台灣的新文化運動。

今天是世界環境日，環境部與文化部攜手舉辦「減菸蒂 淨環境 全國大聯盟啟動」活動。會中呼籲吸菸者能將熄菸後菸蒂帶回家或丟垃圾桶、店家及各家戶自發打掃庭除等。

文化部長李遠笑稱「當上部長不到40天，第一次大型活動就獻給環境部」；他說，21世紀大約過了1/4，希望能發起「台灣新文化運動」，民眾發自內心疼惜土地，知道自己的每個舉動都可能對這片土地造成污染。

李遠提到，他之前去歐洲，去到一家華人餐廳，店家一看到他就說是台灣人，「我非常驕傲，代表氣質不錯」；他強調「文化就是生活」，期望未來有一天，當外國人看到有人將菸蒂放入菸盒時，都會說「這是台灣人」。

環境部長彭啓明表示，統計2023年台灣香菸銷售約362億根，若有1/4菸蒂遭亂丟，估計每年至少超過90億根菸蒂流布於環境中；源頭管制、加強清掃都已經在做，但要文化改變才能改變人心，今天只是第一步，期望大家共同參與。

彭啓明指出，菸蒂濾嘴成分為醋酸纖維（cellulose acetate），是一種人造持久的塑膠，丟棄於環境後無法生物降解而需要10年或更久時間才能分解。

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另外，彭啓明提到，殘留的菸草含有4000種以上如尼古丁等有害化學物質，釋放出的化學混合物，含有有毒和致癌物質，可能影響環境及海洋生態，進而進入食物鏈，對於健康造成危害。

環境部並舉辦「減菸蒂 淨環境 等你來+N」創意徵稿活動，總獎金新台幣20萬元，邀請各界提出「菸蒂不落地」及「環境無菸蒂」解方。活動報名期間為自即日起至8月5日，最終複審出金、銀、銅獎各1名及佳作10名，且獲得5000至3萬元的獎金；通過初審的參賽作品，每案也將得到1萬點綠點，歡迎各界團體、民眾踴躍參與。（編輯：陳政偉）1130605