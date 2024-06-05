環境部與慈濟簽署MOU 盼從生活落實環保

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（中央社記者張雄風台北5日電）環境部今天與慈濟基金會簽署合作備忘錄（MOU），希望從生活中落實環境議題，諸如減少菸蒂、推動淨零綠生活、落實資源分類回收等。

環境部長彭啟明與佛教財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文在世界環境日的今天共同簽署「清淨在源頭 環保愛地球」合作備忘錄，期望公私協力擴大環境教育影響力，號召更多人加入環境保護的行列。

顏博文表示，彭啓明長期都是慈濟的好友，慈濟長年關注人道救援，環境也是重視的議題之一；很高興能與環境部合作，如果可以從文化、生活習慣改變，上游污染減少，就可以減少下游付出的人力和時間。

彭啓明細數與慈濟長年的合作，如氣象主播、氣候顧問、志工等，也提到他出席11次聯合國氣候大會，只有第1次是以當年的環境保護署顧問身分出席，後續的10次都是透過慈濟參與。

彭啓明提到，他在正式接任環境部長之前，也曾向證嚴上人表達將會接任這份工作，證嚴上人從原本「不要從事政治活動」，但後來仍給予祝福；彭啓明強調，是有使命感來做這份工作。

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彭啓明說，未來合作的內容包含推動減少菸蒂；推動淨零綠生活，從食、衣、住、行、育樂、購等面向著手，改變全民生活型態、落實低碳生活；持續推廣落實資源分類回收，強化產品源頭減量，促進綠色設計及綠色消費，實踐循環經濟。

環境部改制前行政院環境保護署於109年就與慈濟共同簽署合作備忘錄，透過舉辦多元類型的活動，向不同年齡層宣傳節能減碳、資源回收及源頭減量等環境知識。（編輯：陳政偉）1130605