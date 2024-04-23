慈濟攜手物流業者共善 即時運送急難物資救災

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）0403花蓮強震後至今餘震不斷，慈濟基金會今天宣布與物流業者合作，未來發生災難時可即時為災民運送物資，而日本扶輪社也捐款計45萬日圓（約新台幣9.5萬元）給慈濟，盼助花蓮重建家園。

0403強震重創花蓮地區，受災鄉親及當地居民仍心有餘悸，慈濟基金會透過連結各界領域，攜手推行企業共善合作，幫助災後關懷行動與提升防救災能量。

慈濟基金會今天發布新聞稿指出，與嘉里大榮在台北市植境正式簽約，盼未來發生災難時無論是急難時期，或後續相關援助計畫，能以專業運輸系統增進效率。

嘉里大榮物流總經理滕德昌指出，嘉里大榮物流在全台有3600部車子，平時除提供物流運送的服務外，未來若有急難事件發生時，也可以協助慈濟進行即時的急難物資運送等調度，一同攜手讓善的力量加乘。

滕德昌也說，未來與慈濟攜手共善的部分會在每次月結算服務費後，以每件新台幣10元作為社會公益捐款，由慈濟依據實際業務需求進行統籌分配和運用。

慈濟基金會執行長顏博文表示，企業共善的合作模式，透過企業共好利他的善行，讓企業可以在社會中扮演積極的角色，幫助更多弱勢群體，推動社會公益和永續發展，不僅體現了社會責任和慈善精神，也能夠為災區救援帶來了實質的幫助和支援，希望能為災區帶來更多正面的影響和改變。

除了物流業者外，慈濟基金會今天也說，感念日台雙方、扶輪友好，大阪府池田Kureha扶輪社也致贈15萬日圓、筑波市Tsukuba city扶輪社致贈30萬日圓及台北老松扶輪社結合其他單位團體致贈新台幣10萬元，三方合計聯合捐助「0403花蓮地震災後慰助金」給慈濟基金會，希望共善力量幫助花蓮鄉親重建家園。（編輯：陳政偉）1130423